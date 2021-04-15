Россиянин Рыжиков передал командование МКС американке Уокер

Астронавт НАСА Шэннон Уокер стала новым командиром Международной космической станции. Она получила символический "ключ" от МКС от россиянина Сергея Рыжикова.

"6 месяцев на борту МКС - это было удивительное время, много незабываемых событий. Сейчас время передать командование от меня Шэннон", - приводит слова Рыжикова на церемонии ТАСС.

Российский космонавт пожелал коллеге "продолжать традицию работать вместе командой и желаю успешной миссии".

Интересно, что Рыжиков при этом назвал станцию "наиболее мирным местом в мире"

Отметим, что Рыжиков планирует вернуться на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-17" вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым и Кэтлин Рубинс 17 апреля. Сейчас на борту МКС находятся десять членов экипажа.