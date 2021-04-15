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15.04.2021 23:40
Рубрика: Общество

Россиянин Рыжиков передал командование МКС американке Уокер

Астронавт НАСА Шэннон Уокер стала новым командиром Международной космической станции. Она получила символический "ключ" от МКС от россиянина Сергея Рыжикова.

Фото: Иван Вагнер / "Роскомос"
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"6 месяцев на борту МКС - это было удивительное время, много незабываемых событий. Сейчас время передать командование от меня Шэннон", - приводит слова Рыжикова на церемонии ТАСС.

Российский космонавт пожелал коллеге "продолжать традицию работать вместе командой и желаю успешной миссии".

Интересно, что Рыжиков при этом назвал станцию "наиболее мирным местом в мире"

Отметим, что Рыжиков планирует вернуться на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-17" вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым и Кэтлин Рубинс 17 апреля. Сейчас на борту МКС находятся десять членов экипажа.

Общество Космос

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