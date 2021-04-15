Обстановка на World Team Trophy или, как называют турнир, командном чемпионате мира, который стартовал в Осаке, не такая напряженная, как на официальных стартах. Фигуристы меньше нервничают, больше улыбаются, но все равно серьезно настраиваются на прокаты. Желание победить никуда не исчезает.

После первого дня соревнований сборная России вырвалась вперед с 49 очками, сборная США - на втором месте (47), Япония - на третьем (42). Далее расположились Франция (26), Италия (25) и Канада (23).

Россияне захватили лидерство благодаря выступлению в танцах на льду и женском одиночном катании. Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевавшие титул в Стокгольме, были лучшими и в Осаке. Пока - в ритм-танце. Сильнейшая одиночница планеты Анна Щербакова тоже выиграла короткую программу, причем с личным карьерным рекордом - 81,07 балла. Елизавета Туктамышева была единственной из участниц, кто исполнил элемент ультра-си - аксель в 3,5 оборота. Но главное, Туктамышева, как и обещала, получала кайф от своего катания.

В турнире мужчин-одиночников аплодисменты зрителей срывали уже американцы, за счет чего и сократили отставание от россиян в общем зачете. В короткой программе доминировал трехкратный чемпион мира Нейтан Чен, опередивший двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю и своего соотечественника Джейсона Брауна. Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко выступили безошибочно, но уступили в сложности и презентации, заняв пятое и седьмое места соответственно. Но борьба за главный приз World Team Trophy продолжается.