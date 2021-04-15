После первого дня соревнований сборная России вырвалась вперед с 49 очками, сборная США - на втором месте (47), Япония - на третьем (42). Далее расположились Франция (26), Италия (25) и Канада (23).
Россияне захватили лидерство благодаря выступлению в танцах на льду и женском одиночном катании. Чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевавшие титул в Стокгольме, были лучшими и в Осаке. Пока - в ритм-танце. Сильнейшая одиночница планеты Анна Щербакова тоже выиграла короткую программу, причем с личным карьерным рекордом - 81,07 балла. Елизавета Туктамышева была единственной из участниц, кто исполнил элемент ультра-си - аксель в 3,5 оборота. Но главное, Туктамышева, как и обещала, получала кайф от своего катания.
В турнире мужчин-одиночников аплодисменты зрителей срывали уже американцы, за счет чего и сократили отставание от россиян в общем зачете. В короткой программе доминировал трехкратный чемпион мира Нейтан Чен, опередивший двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю и своего соотечественника Джейсона Брауна. Российские фигуристы Михаил Коляда и Евгений Семененко выступили безошибочно, но уступили в сложности и презентации, заняв пятое и седьмое места соответственно. Но борьба за главный приз World Team Trophy продолжается.