Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 5 копеек

Новости

В Москве начали обновлять дорожную разметку 19:10
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 18:59
Новая "Техасская резня бензопилой" получила официальный заголовок 18:47
Макрон встретится с Меркель и Зеленским 16 апреля 18:29
В Греции решили отменить карантин для российских туристов 18:20
Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
Глава Крыма назвал новые санкции США "обычной историей" 17:09
В Петербурге прохожая избила школьницу на детской площадке 16:49
Минцифры может ввести новые ограничения для зарубежных IT-площадок 16:40
Джабаров: Санкции нашу экономику не пошатнут 16:36
Хранить документы можно будет в новом приложении Минцифры 16:26
Захарова: Посол США вызван в МИД РФ в свете санкций Вашингтона против Москвы 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 5 копеек

Текст: Сергей Тихонов

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 5 по 12 апреля выросли на 5 копеек до 47,61 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 4 копейки до 49,53 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Рост цен на бензин в России продолжается почти четыре месяца

Бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 5 копеек до 44,94 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла также на 5 копеек - 48,53 рубля за литр, цена марки АИ-98 увеличилась на 5 копеек - 55,16 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 43 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Якутске - на 0,6%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0,4%, в Севастополе и Симферополе - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,89 до 45,65 рубля, марки АИ-95 - от 48,29 до 51,99 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 57,39 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,30 до 45,85 рубля, марки АИ-95 - от 47,00 до 49,98 рубля, марки АИ-98 - от 54,00 до 57,66 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 3,7%, бензин марки АИ-95 на 3,1%, марка АИ-98 - на 3%, а дизельное топливо повысилось в цене на 1,6%.

Выпущено 3,47 млн тонн автомобильного бензина, что на 3,2% меньше, чем в марте прошлого года, но на 7,6% больше, чем в феврале 2021 года. Дизельного топлива - 7,08 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем в марте 2020 года, но на 13,1% больше, чем в феврале 2021 года.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на бензин

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
В ФМБА научились прогнозировать распространение коронавируса
Захарова: Киев ведет информационную агрессию против РФ
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных
Мишустин продлил меры поддержки туроператоров
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента