Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 5 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 5 по 12 апреля выросли на 5 копеек до 47,61 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 4 копейки до 49,53 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 5 копеек до 44,94 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла также на 5 копеек - 48,53 рубля за литр, цена марки АИ-98 увеличилась на 5 копеек - 55,16 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 43 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Якутске - на 0,6%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Южно-Сахалинске - на 0,4%, в Севастополе и Симферополе - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,89 до 45,65 рубля, марки АИ-95 - от 48,29 до 51,99 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 57,39 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,30 до 45,85 рубля, марки АИ-95 - от 47,00 до 49,98 рубля, марки АИ-98 - от 54,00 до 57,66 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 3,7%, бензин марки АИ-95 на 3,1%, марка АИ-98 - на 3%, а дизельное топливо повысилось в цене на 1,6%.

Выпущено 3,47 млн тонн автомобильного бензина, что на 3,2% меньше, чем в марте прошлого года, но на 7,6% больше, чем в феврале 2021 года. Дизельного топлива - 7,08 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем в марте 2020 года, но на 13,1% больше, чем в феврале 2021 года.