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15.04.2021 01:35
Рубрика: Спорт

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Рублев открыл счет на турнире в Монте-Карло
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 81(8432)
Андрей Рублев выиграл первый матч на грунте в этом сезоне и продолжает возглавлять список самых результативных теннисов этого сезона с разницей побед и поражений 21-4.

На турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло Рублев, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, стартовал со второго круга и взял верх над итальянцем Сальваторе Карузо со счетом 6:3, 6:2.

Фото: Михаил Синицын / РГ
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- Доволен тем, как для меня сложился первый матч в грунтовом сезоне, - цитирует Рублева пресс-служба Тура. - Признаюсь, что был немного скован, потому что в этом году у меня было совсем мало практики на этом покрытии. Соперник же прошел квалификацию и успел адаптироваться к корту. Карузо вообще очень опасен именно на грунте, так что я рад победе в двух партиях. Посмотрим, получится ли у меня еще прибавить.

Следующим соперником Рублева будет испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут, который оказался сильнее американца Томми Пола (6:3, 6:4).

Другой испанец - Пабло Карреньо-Буста - выбил из сетки россиянина Карена Хачанова (6:2, 6:3). Получается, что в Монте-Карло Рублев остался без "поддержки" соотечественников. Напомним, что с турнира пришлось сняться второй ракетке мира Даниилу Медведеву, который сдал положительный тест на коронавирус. Поскольку наш лидер живет и тренируется в Монте-Карло, он с комфортом проводит изоляцию у себя дома.

Медведев тренировался с Рафаэлем Надалем. Так что у "короля грунта" был повод поволноваться. Но вчера Рафа уже вышел на корт и уверенно обыграл Федерико Дельбониса из Аргентины (6:1, 6:2).

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