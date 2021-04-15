Рублев сыграет в четвертьфинале турнира в Монте-Карло с Надалем

Российский теннисист Андрей Рублев в тяжелейшей борьбе переиграл в матче третьего круга турнира ATP в Монте-Карло испанца Роберто-Баутиста Агута - 7:6, 5:7, 6:3. Матч продолжался 2 часа 46 минут.

Этот поединок запомнился тем, что игроки крайне слабо действовали на собственных подачах. Посудите сами: Рублев и Агут сделали по шесть брейков. Причем у Андрея было 12 попыток взять чужую подачу, у его соперника чуть меньше - девять. И все же в решающий момент третьего сета Рублев оказался хладнокровнее и одолел Агута, который совсем недавно обыграл его на соревнованиях в Дубае.

"Вы знаете, как играет Роберто. Он очень стабилен, одолеть его крайне непросто. Нужно выходить и показывать свой лучший теннис, потому что в ином случае вариантов не будет. Чтобы взять хотя бы один розыгрыш, нужно сделать 20 ударов. Агут ничего не подарит и будет бороться до конца. Третий сет был настоящий битвой. Мы провели отличный матч и показали хороший теннис", - сказал Рублев в эфире телеканала Eurosport.

Следующим оппонентом Андрея в Монте-Карло будет Рафаэль Надаль. В отличие от Рублева, испанец затратил минимум сил в третьем круге: он обыграл болгарина Григора Димитрова менее чем за час - 6:1, 6:1. За выход в полуфинал Рублев и Надаль поспорят в пятницу - встреча начнется в 16:20 по московскому времени.

Тем временем сенсационное поражение в третьем круге потерпел первый сеяный турнира Новак Джокович. Серб в двух сетах уступил представителя Великобритании Даниэлю Эвансу - 4:6, 5:7. После матча Джокович признался, что эта игра была худшей для него за многие годы.

"Не хочу преуменьшать заслуги соперника, но я действительно ужасно чувствовал себя на корте. Не получалось, в сущности, ничего. Это один из таких деньков. Пожалуй, сегодня был худший мой матч за долгие годы", - приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.