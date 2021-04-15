Сбербанк: Пластиковые карты станут раритетом к 2025 году

Пластиковые банковские карты могут стать раритетом в России к 2025 году. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на конференции Ассоциации банков России.

По его словам, около 15% клиентов банка после дистанционной активации карты не забирают "пластик" из отделений.

"Мы считаем, что пластик, как вид, будет все больше и больше удаляться и я думаю, что к 2025 году это будет уже определенный раритет, он уже не будет нужен рынку", - сказал он.

Топ-менеджер отметил, что пластиковые карты перейдут к цифровым "в очень обозримой перспективе".