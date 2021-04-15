Сбербанк снижает ставку по программе льготной ипотеки

Сбербанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит от 5,75% годовых - снижение на 0,35 процентных пункта. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки "Господдержка-2020" - от 6,05% годовых.

Программа ипотеки с господдержкой позволила поддержать как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль, подчеркивают в банке. При этом почти 90% сделок по программе проводится в электронном виде. Снижение ставок поможет многим россиянам приобрести жилье на выгодных условиях до массового завершения программы 1 июля нынешнего года, говорит зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По программе льготной ипотеки можно взять кредит на сумму до 6 млн рублей (до 12 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях). Первоначальный взнос должен быть не менее 15%. Льготная ставка - не выше 6,5% - будет действовать весь срок кредита.