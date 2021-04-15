Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
13:31 15.04.2021

Сбербанк снижает ставку по программе льготной ипотеки

Сбербанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит от 5,75% годовых - снижение на 0,35 процентных пункта. Стандартная процентная ставка по программе ипотеки "Господдержка-2020" - от 6,05% годовых.

Фото: iStock
В Сбере спрогнозировали, как отмена льготной ипотеки повлияет на цены

Программа ипотеки с господдержкой позволила поддержать как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль, подчеркивают в банке. При этом почти 90% сделок по программе проводится в электронном виде. Снижение ставок поможет многим россиянам приобрести жилье на выгодных условиях до массового завершения программы 1 июля нынешнего года, говорит зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По программе льготной ипотеки можно взять кредит на сумму до 6 млн рублей (до 12 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях). Первоначальный взнос должен быть не менее 15%. Льготная ставка - не выше 6,5% - будет действовать весь срок кредита.

Сейчас читают

Недвижимость
14.04.2021

Минстрой: Сейчас лучшее время для покупки квартиры в новостройке

Минстрой: Сейчас лучшее время для покупки квартиры в новостройке

Сейчас на стадии строительства находится около 92 млн кв.м жилья. На эти дома распространяются льготные ипотечные программы, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Также он назвал лучшее время для покупки квартиры

Ипотека
14.04.2021

Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки

Минстрой поддержал идею продления программы льготной ипотеки

Минстрой поддерживает идею продления программы льготной ипотеки. Также ведомство заканчивает подготовку нормативных правовых актов о том, чтобы этот вид ипотечного кредита распространялся на индивидуальное жилищное строительство

ЖКХ
14.04.2021

Составлен рейтинг проблем у россиян в сфере ЖКХ

Составлен рейтинг проблем у россиян в сфере ЖКХ

Начисления за коммунальные ресурсы стали основной причиной жалоб и обращений на "горячие линии" региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ. Эксперты рассказали, какие еще проблемы волнуют людей в коммунальной сфере