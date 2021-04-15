Сенаторы займутся защитой молодежи от деструктивного влияния в период выборов в ГД

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета в период подготовки и проведения выборов в Госдуму уделит особое внимание попыткам извне вовлечь молодежь в противоправные действия, заявил журналистам глава комиссии Андрей Климов.

"Следует обратить особое внимание - это крайне важно - на зарубежные попытки вовлечь молодежь в противоправную деятельность в период подготовки и проведения выборов в Госдуму", - сказал он по окончании заседания комиссии в четверг.

Он напомнил, что в марте в рамках этой структуры была создана специальная группа для мониторинга внешнего вмешательства в думские выборы. Ее возглавляет первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы думаем, что у этой группы, к сожалению, будет много работы", - отметил Андрей Климов.

"Мы сделаем все, чтобы никто не помешал гражданам РФ самим определиться с выбором, чтобы выборы прошли исключительно в законодательном поле, а попытки вмешательства пресекались с использованием всего инструментария в рамках российской Конституции", - добавил он.