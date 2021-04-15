Сергей Бачин: Туризм на Таймыре не должен навредить хрупкой природе тундры

В среду, 14 апреля, на Красноярском экономическом форуме председатель правительства края Юрий Лапшин, старший вице-президент - руководитель Норильского дивизиона "Норникеля" Николай Уткин и генеральный директор ООО "Васта Дискавери" Сергей Бачин подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Речь в документе идет о развитии регионального туристического комплекса и повышении качества соответствующих услуг на Таймыре. Здесь будет создан современный многофункциональный туристический комплекс "Затундра".

В течение пяти ближайших лет планируется создание инфраструктуры для развития природного туризма в непосредственной близости от Плато Путорана. Намечено строительство туристической деревни "Бухта Канчуль" на 605 номеров, инфраструктуры и социально-культурных объектов. Кроме того - создание сети кемпингов на 600 номеров. Появятся пешие и водные туристические маршруты.

"Норникель" станет инвестором проекта и обеспечит общую координацию создания комплекса. Компания вложит в проект около 20 млрд рублей. Комплекс сможет ежегодно принимать около 40-50 тысяч человек.

Реализацией проекта займется компания "Васта Дискавери".

Сергей Бачин, генеральный директор "Васта Дискавери":

- Реализация проекта "Затундра" может стать для региона абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Таймырский полуостров уникален по природному многообразию и обладает огромным туристическим потенциалом. Реализация нашего проекта позволит сделать доступным комфортный туризм в этом интереснейшем месте на карте России.

По словам Сергея Бачина, компания не стремится к очень большому потоку туристов:

- Это должен быть очень качественный поток, очень аккуратный поток. Это тундра, и количество туристов должно быть ровно таким, чтобы не разрушить эту хрупкую природу.