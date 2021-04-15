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15.04.2021 15:28
Рубрика: Спорт

Шалимов извинился за слова о возрасте Умярова

Текст: Артур Нанян

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов принес извинения за свои высказывания о возрасте полузащитника "Спартака" Наиля Умярова.

Фото: Paul ELLIS / AFP
Опубликовано расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

Чуть ранее Шалимов в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что Умярову на самом деле не 20, а 25 лет. Его слова вызвали ажиотаж. На них почти сразу же отреагировали представители "красно-белых", посчитавшие, что тем самым Шалимов хотел напомнить о себе.

"Я просто ошибся. В голове почему-то засело, что Умяров из сборной 96-го Хомухи. Видимо, перепутал с Аязом Гулиевым. Я потом извинился, сказал, что перепутал", - приводит слова Шалимова сайт "Матч ТВ".

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