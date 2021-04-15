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15.04.2021 12:18
Рубрика: Спорт

Щербакова и Туктамышева упрочили лидерство сборной России на командном ЧМ

Текст: Анна Козина
Чемпионка мира-2021 Анна Щербакова выиграла короткую программу на командном турнире World Team Trophy, который проходит в Осаке. Вице-чемпионка мира в Стокгольме Елизавета Туктамышева идет второй.
Фото: Linnea Rheborg/Getty Images Фото: Linnea Rheborg/Getty Images
Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Щербакова набрала за свой прокат 81,07 балла, что является ее личным рекордом. Туктамышева, которую выбрали капитаном нашей сборной на так называемом командном чемпионате мира, также откаталась без ошибок, исполнив тройной аксель и получив от судей 80,35 балла. Для нее это лучший результат в сезоне.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Синицина-Кацалапов выиграли ритм-танец на командном ЧМ в Японии

Тройку сильнейших замкнула японка Каори Сакамото (77,78). Ее соотечественница Рика Кихира упала с тройного акселя и осталась четвертой (69,74).

Напомним, что чуть ранее ритм-танец выиграли чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Таким образом, в общем зачете World Team Trophy после двух видов программы лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

В соревнованиях также принимают участие сборные Канады, Италии и Франции.

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