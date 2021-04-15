Щербакова и Туктамышева упрочили лидерство сборной России на командном ЧМ

Чемпионка мира-2021 Анна Щербакова выиграла короткую программу на командном турнире World Team Trophy, который проходит в Осаке. Вице-чемпионка мира в Стокгольме Елизавета Туктамышева идет второй.

Щербакова набрала за свой прокат 81,07 балла, что является ее личным рекордом. Туктамышева, которую выбрали капитаном нашей сборной на так называемом командном чемпионате мира, также откаталась без ошибок, исполнив тройной аксель и получив от судей 80,35 балла. Для нее это лучший результат в сезоне.

Тройку сильнейших замкнула японка Каори Сакамото (77,78). Ее соотечественница Рика Кихира упала с тройного акселя и осталась четвертой (69,74).

Напомним, что чуть ранее ритм-танец выиграли чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Таким образом, в общем зачете World Team Trophy после двух видов программы лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

В соревнованиях также принимают участие сборные Канады, Италии и Франции.