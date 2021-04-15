Силуанов: У России достаточно инструментов для укрепления стабильности

Минфин обозначил меры по укреплению стабильности на российском долговом рынке.

Комментируя журналистам новые американские санкции, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что ограничения для американских банков в части возможности их участия на первичном рынке наших государственных облигаций были расширены на рублевые облигации федерального займа (ОФЗ).

Он подчеркнул, что в структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире - спрос на них останется неизменно высоким.

"Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены", - подчеркнул Силуанов.

Тем не менее, совместно с Банком России Минфин следит за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке. "У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности - будем их использовать в случае необходимости", - заявил Силуанов. В качестве примера он указал график проведения аукционов на первичном рынке - "в ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения". Определенную гибкость в этом плане дают временно свободные средства на едином казначейском счете (в размере более четырех триллионов рублей).

Министр напомнил, что в этом году сократился объем заимствований - на 0,9 трлн рублей. Это соответствует сумме, на которую заимствования были увеличены в переходный период 2021 года - в целях финансирования дополнительных расходов в период восстановления после пандемии. "По сути мы уже в этом году нормализуем бюджетную политику в части ее влияния на отечественные долговые рынки. На эти цели мы направим свободные остатки, сформировавшиеся по итогам исполнения прошлого года - когда мы заняли больше, чем нужно было, примерно на эту сумму", - пояснил Силуанов. По его словам, приверженность благоразумному подходу к бюджетной и денежно-кредитной политике позволяет рассчитывать на укрепление стабильности на финансовых рынках в целом и долговом рынке в частности.