Силуанов: У России достаточно инструментов для укрепления стабильности

Новости

В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов 21:13
Убивший Альберта Рыжего киллер арестован на два месяца 21:07
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,6 тысячи человек 20:39
МИД России сообщил послу США о скором ответе на санкции 20:37
Джейкоб Тремблей сыграет в ремейке "Токсичного мстителя" 20:00
В Москве начали обновлять дорожную разметку 19:10
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 18:59
Новая "Техасская резня бензопилой" получила официальный заголовок 18:47
Макрон встретится с Меркель и Зеленским 16 апреля 18:29
В Греции решили отменить карантин для российских туристов 18:20
Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 20:04
Рубрика: Экономика

Силуанов: У России достаточно инструментов для укрепления стабильности

Текст: Ольга Игнатова
Минфин обозначил меры по укреплению стабильности на российском долговом рынке.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Комментируя журналистам новые американские санкции, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что ограничения для американских банков в части возможности их участия на первичном рынке наших государственных облигаций были расширены на рублевые облигации федерального займа (ОФЗ).

Фото: iStock
Эксперты оценили последствия новых санкций США

Он подчеркнул, что в структуре держателей ОФЗ превалируют отечественные инвесторы (более 80%), а приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире - спрос на них останется неизменно высоким.

"Тут скорее можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены", - подчеркнул Силуанов.

Тем не менее, совместно с Банком России Минфин следит за развитием ситуации на отечественном финансовом рынке. "У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности - будем их использовать в случае необходимости", - заявил Силуанов. В качестве примера он указал график проведения аукционов на первичном рынке - "в ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения". Определенную гибкость в этом плане дают временно свободные средства на едином казначейском счете (в размере более четырех триллионов рублей).

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Минфин и Банк России отреагировали на новые санкции США

Министр напомнил, что в этом году сократился объем заимствований - на 0,9 трлн рублей. Это соответствует сумме, на которую заимствования были увеличены в переходный период 2021 года - в целях финансирования дополнительных расходов в период восстановления после пандемии. "По сути мы уже в этом году нормализуем бюджетную политику в части ее влияния на отечественные долговые рынки. На эти цели мы направим свободные остатки, сформировавшиеся по итогам исполнения прошлого года - когда мы заняли больше, чем нужно было, примерно на эту сумму", - пояснил Силуанов. По его словам, приверженность благоразумному подходу к бюджетной и денежно-кредитной политике позволяет рассчитывать на укрепление стабильности на финансовых рынках в целом и долговом рынке в частности.

Экономика Финансы Правительство Минфин Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
В ФМБА научились прогнозировать распространение коронавируса
Захарова: Киев ведет информационную агрессию против РФ
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента