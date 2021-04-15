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15.04.2021 17:39
Рубрика: Происшествия

СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств

Текст: Наталья Козлова

Практически ежедневно в правоохранительные органы, в т.ч. в Следственный комитет, поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества. Результаты анализа сообщений о мошеннических действиях неизвестных лиц, совершаемых по телефону, позволяют сделать вывод, что злоумышленники становятся все изощреннее и изобретательнее. Для реализации преступного умысла они зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных государственных органов и банковских организаций.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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В ведомстве еще раз напомнили гражданам о необходимости проявлять бдительность и обратили внимание на следующую распространенную схему, которую используют мошенники:

- использование мошенниками системы автоматизированной подмены номеров, при этом нередко дозвон осуществляется несколько раз подряд с разных номеров. То есть на абонентской станции или на телефонном аппарате отображается номер телефона, не соответствующий реальному номеру абонента, осуществляющего дозвон. Для этих целей используются специальные программные средства, в которых имеется поле для указания желаемого номера для отображения у конечного абонента - таким образом можно ввести абсолютно любой номер телефона. В СК особо подчеркнули, что не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно - с подменой телефонного номера. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков.

- требование в ходе телефонного разговора о явке по называемым адресам и убеждение в необходимости перевода денежных средств под различными предлогами на указанные звонящим лицом счета. В СК напомнили, что следователи СКР и сотрудники других правоохранительных органов, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. Лица вызываются повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Еще один важный момент: ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета, так как это незаконно. Любые предложения о содействии правоохранительным органам, например, в поимке преступников путем перечисления денежных средств на указанные "собеседником" счета, либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц - это явный признак мошенничества, о чем необходимо сообщить в правоохранительные органы.

- предоставление электронными и иными средствами связи поддельных документов, подтверждающих вымышленную мошенниками информацию для завладения денежными средствами. Мошенники, представляющиеся следователями и другими сотрудниками госорганов, в подтверждение своих слов предупреждают и реально направляют фальшивые "документы", и вновь просят перевести денежные средства под каким-либо предлогом. Как правило, используется адрес собеседника, который есть в открытом доступе. В случае таких требований со ссылкой на отправленные документы стоит позвонить по номерам телефонов государственных органов или финансово-кредитных организаций, указанных на их официальных сайтах, и проверить подлинность полученного документа и достоверность сведений. При этом следует уточнять совокупность всех сведений.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В СК напомнили, что в случае, когда потерпевший сообщает злоумышленнику о том, что сам перезвонит в государственные органы и финансовые организации для уточнения всей информации по данному вопросу, он может натолкнуться на провокации. Мошенники зачастую путем угроз и недостоверной информации пытаются убедить абонента не делать этого, поскольку якобы может произойти "разглашение определенных сведений, за что действующим законодательством предусмотрена ответственность". Данные заявления не являются правомерными и рассчитаны на запугивание абонента, который может растеряться и отказаться проверить поступившую информацию и достоверность документов.

Гражданам советуют не поддаваться уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников и не переводить денежные средства на указанные ими счета. О таких фактах необходимо сообщать в органы полиции. Если же звонящий представился сотрудником правоохранительного органа - необходимо проверить озвученную им информацию по телефонам "горячих линий" соответствующего госоргана. В случае если мошенники представляются следователями СК России - можно воспользоваться телефонами, содержащимися на официальных сайтах региональных следственных управлений (по месту вашего жительства), а также телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на прием входящих вызовов).

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