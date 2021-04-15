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15.04.2021 20:00
Рубрика: В мире

"Спутник V" избавит от карантина

Словения объявила о послаблениях для привитых вакциной из РФ
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
Словения официально освободила от обязательного 10-дневного карантина при въезде всех, кто привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на сайте правительства балканской республики. Так, словенские власти фактически признали нашу вакцину еще до ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств, а также до утверждения единых стандартов ковид-паспортов, которые разрабатывают сейчас в Брюсселе.

"Для пересечения границы без обязательного карантина на дому в дополнение к препаратам Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca добавляются вакцины "Спутник V", а также Johnson&Johnson. В отношении двух новых вакцин требуется доказательство прививки от COVID-19 не менее чем за 21 день до въезда в страну", - заявили в Любляне. Иностранцам со справкой о прививке "Спутником V" не придется сдавать ПЦР-тест. Они также смогут свободно перемещаться внутри страны, где уже начали ослаблять карантинные меры.

Производство вакцины "Спутник V" началось в Сербии

Ранее Греция объявила, что надеется в мае открыть границы для россиян. Министр туризма страны Харис Теохарис подтвердил РИА Новости, что Афины признают "Спутник V" наравне с европейскими вакцинами. Но в качестве альтернативы можно предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах после выздоровления.

В мире Европа Словения В мире Европа Греция Вакцинация от коронавируса

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