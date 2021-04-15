"Для пересечения границы без обязательного карантина на дому в дополнение к препаратам Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca добавляются вакцины "Спутник V", а также Johnson&Johnson. В отношении двух новых вакцин требуется доказательство прививки от COVID-19 не менее чем за 21 день до въезда в страну", - заявили в Любляне. Иностранцам со справкой о прививке "Спутником V" не придется сдавать ПЦР-тест. Они также смогут свободно перемещаться внутри страны, где уже начали ослаблять карантинные меры.
Ранее Греция объявила, что надеется в мае открыть границы для россиян. Министр туризма страны Харис Теохарис подтвердил РИА Новости, что Афины признают "Спутник V" наравне с европейскими вакцинами. Но в качестве альтернативы можно предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку об антителах после выздоровления.