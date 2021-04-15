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15.04.2021 11:51
Рубрика: Власть

В Совфеде зафиксировали усиление влияния извне на российскую молодежь

Текст: Галина Мисливская
Попытки повлиять на российскую молодежь из-за рубежа, привить ей выгодные для оппонентов Москвы взгляды и ценности за последние 3-5 лет усилились и приобрели агрессивный характер. На эту работу тратятся миллионы долларов по линии государственных и некоммерческих структур США и Европы. Об этом заявил 15 апреля глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Попытки деструктивного воздействия извне на российскую молодежь за минувшие 3-5 лет существенно возросли, приняли системный и масштабный и, я бы даже сказал, агрессивный характер", - отметил сенатор на заседании профильной рабочей группы.

Иностранные оппоненты рассматривают молодежь, в том числе несовершеннолетних "как наиболее уязвимое звено отечественной политической системы и беззастенчиво эксплуатируют отсутствие у части молодых людей глубоких знаний и должного жизненного опыта".

"Молодежной аудитории навязываются ложные представления о нашей Родине, ее истории, достижениях, традициях, ценностях, дается заведомо искаженное представление о реально существующих проблемах и путях их решения. На Западе это даже не думают скрывать", - подчеркнул Климов.

Для такого рода работы США и их европейские партнеры выделяют значительные финансовые средства, рассказал он. Вот типичный пример: только по линии признанного нежелательным в РФ американского Национального фонда в поддержку демократии в 2020 году на гранты, прямо касающиеся российской молодежи, было выделено порядка 700 тысяч долларов. "Эти деньги идут на поддержку политических акций, организацию тренингов для активистов и создание между ними устойчивых сетевых связей", - уточнил сенатор.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Общие же объемы финансирования на так называемое сдерживание России со стороны Запада в ежегодном исчислении измеряются миллиардами долларов, - продолжил он. - Если кто забыл - Байден недавно попросил Конгресс на 15 миллиардов увеличить смету на такого рода темы".

Эта работа не прекращалась в период пандемии и продолжается сейчас, подчеркнул сенатор. Так, например, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис 1 марта посоветовал Европейскому Союзу оказывать реальную помощь российской оппозиции и выделять больше стипендий по программе "Эразмус плюс" студентам из Хабаровска, Красноярска и Владивостока. "Очевидно, просматривается стремление отколоть Дальний Восток и Сибирь от основной России", - полагает Андрей Климов.

В ответ на такие действия Запада российский парламент "проводит профилактические мероприятия", в том числе совершенствуя законодательство. Климов напомнил, что буквально накануне Совет Федерации завершил работу над комплексом поправок, направленных на предотвращение противоправного вмешательства извне в суверенные дела России. Речь идет о правилах участия в выборах иностранных агентов и связанных с ними лиц.

"Важно постоянно соотносить наши с вами усилия с реально существующими вызовами, в том числе и в сфере попыток деструктивного влияния извне на российскую молодежь", - отметил глава временной комиссии СФ.

"В этой работе очень важна функция подлинного просвещения и деликатного воспитания, аргументированного изложения наших позиций. Что же касается деятельности внешних подрывных центров, то они должны встречать в нашей стране достойный отпор всеми законными средствами и в полном соответствии с новой статьей 79.1 Конституции РФ", - заключил он.

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