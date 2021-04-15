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15.04.2021 10:29
Рубрика: Культура

Стала известна дата выхода в прокат фильма "Джетлаг" Михаила и Лили Идовых

Текст: Сусанна Альперина
Фильм "Джетлаг" Михаила и Лили Идовых, главные роли в котором сыграли Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Полина Ауг, Егор Корешков, выйдет в российский прокат 17 июня. Дистрибутором картины стала компания "Белые ночи".

В центре сюжета - отношения пары Жени и Никиты. Их жизнь меняется из-за обычной ссоры в аэропорту: влюбленные оказываются в разных странах. Женя попадает на съемочную площадку в Берлине, встречает режиссера и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд...Но одно остается у парня неизменным: желание быть рядом с любимой, и оно может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.

Фото: kinopoisk.ru
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Съемки проходили в Москве, которая на время превратилась в Берлин и Детройт, а также в Турции, где продюсеры нашли места, похожие на юг Португалии и Таиланд.

Первым саундтреком к фильму стала песня "Ты мне говоришь "Пока!"" группы "Обе Две", музыканты которой написали композицию всего за неделю после просмотра черновой версии "Джетлага". "Тогда мы зимовали в Сочи, и эмоциональное состояние фильма оказалось нам созвучно, - вспоминает солистка группы Катя Павлова. - Во мне возникли вибрации, схожие с общим настроением всех его героев: мы будто дышали одним воздухом". За музыкальное оформление картины также отвечают инди-группы "Свидание" и "Русскоговорящий ГиД", челябинский проект "Монти Механик" и яркая представительница электронного андеграунда - Kedr Livanskiy.

"Это настолько личный для нас проект, что и саундтреком мог стать только наш с Лили плейлист. И по посылу, и по обстоятельствам создания, и по своему настрою картина оказалась созвучна одному из моих любимых музыкальных жанров - инди-поп", - говорит режиссер Михаил Идов.

Параллельно с полным метром готовится расширенная 6-серийная версия "Джетлага", которая позже появится на онлайн-платформе more.tv. Вообще проект и задуман как мультиплатформенный - его продюсируют "три отца": more.tv, телеканал СТС и кинокомпания "Метрафильмс".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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