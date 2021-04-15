Старое средство от диабета оказалось способным лечить рак

По мнению исследователей из Массачусетского общего госпиталя (MGH), средство лечения диабета под названием фенформин в сочетании с иммунотерапией показало большой потенциал в качестве антиракового агента. Фенформин был впервые прописан при диабете второго типа еще в 1950-х годах.

Было обнаружено, что фенформин усиливает эффективность ингибиторов в подавлении разрастания мутантных клеток меланомы животных. Токсические побочные эффекты, которые привели к тому, что фенформин был убран с рынка почти 50 лет назад, относительно низки по сравнению с побочными эффектами, наблюдаемыми в современных методах лечения рака, таких как химиотерапия.

По мнению команды из MGH, фенформин может влиять на противоопухолевую эффективность терапии, модулируя микробиоту кишечника. Похоже действует метформин (вещество того же класса что и фенформин) - он снижает уровень глюкозы в крови у пациентов с диабетом, частично взаимодействуя с микробиомом (совокупностью всех микробов, населяющих организм человека).