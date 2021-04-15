Судья Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 90 дней

Рефери Сергей Лапочкин отстранен от любого вида футбольной деятельности на три месяца, информирует championat.com со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Сообщается, что решение было принято контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА. Наказание начинает действовать с 25 марта.
"Сергей Лапочкин отстранен от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей Дисциплинарного регламента 11 (2)(а), 12 (2)(а) и 12 (2)(d). РФС оказывает полное содействие в расследовании", - говорится в сообщении.
В прошлом году появилась информация, что российский арбитр, работавший на одном из матчей столичного "Спартака", мог быть причастен к играм на тотализаторе.