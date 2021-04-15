"СУЭК" признана одним из лидеров российского бизнеса - по итогам 2020 года

Российский союз промышленников и предпринимателей огласил список победителей традиционного Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность - 2020". Сразу в нескольких номинациях победу одержала одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира - "СУЭК" Андрея Мельниченко.

В частности, авторитетное экспертное жюри включило АО "СУЭК" в число победителей престижной номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития". Лауреатами здесь также стали ГМК "Норильский никель", ПАО "Лукойл", УК "Металлоинвест" и ПАО "Ростелеком".

Еще одну почетную награду в качестве победителя "СУЭК" присудили в новой спецноминации "Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции". Подобная награда вручается впервые, и тем выше ее ценность. Она является знаком признания заслуг компаний, которые в сложнейших условиях на фоне пандемии COVID-19 сумели в сжатые сроки разработать и внедрить новые практики в собственные производственные процессы. Это, в свою очередь, позволило им не только не остановить работу, но и продолжить свое развитие, что очень важно для экономики страны.

Комментируя победу в данной номинации, генеральный директор "СУЭК" Степан Солженицын сказал: в год пандемии "мы всей компанией учились работать в этой новой реальности, и нам это удалось". По его словам, с началом пандемии компания форсировано начала внедрять новые подходы в своей работе, начиная от развития инвестиционной деятельности и социального партнерства с регионами и заканчивая внедрением крупных проектов диджитализации. Были созданы комфортные условия для удаленной работы сотрудников. Все это помогло сохранить как стабильность и надежность энергоснабжения территорий, так и численность и здоровье трудовых коллективов.

"Благодаря новым подходам мы продолжили производить, не остановили производственный процесс ни в одном из наших подразделений, не "свернули" ни один инвестиционный проект", - заявил, в частности, Степан Солженицын в своем выступлении на Красноярском экономическом форуме.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей пояснили: конкурс "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" проводится регулярно, а жюри оценивает работу компаний по итогам прошедшего года. В этом году в нем приняли участие предприятия машиностроительного комплекса, сферы производства ракетно-космической техники, электротехнической продукции, металлургии, химии, горнодобывающей и нефтегазодобывающей промышленности и многих других отраслей.

Всего оргкомитетом были рассмотрены 243 заявки участников, которые представили 35 регионов России и все федеральные округа без исключения. Главной целью конкурса было заявлено содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам Российской Федерации.

Еще одна задача, которую ставили перед собой организаторы, заключалась в определении наиболее динамично развивающихся отечественных компаний по итогам года на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности, а также результатов, отражающих продвижение к Целям устойчивого развития ООН (ЦУР 2030).

В российском бизнес-сообществе этот конкурс считается самым авторитетным. К слову, компания "СУЭК" ежегодно становится его победителем, причем в ключевых номинациях. Например, годом ранее она победила в номинации "За вклад в социальное развитие территорий".

В самой компании рассказали, что работа по поддержке регионов и их жителей в условиях коронавирусной пандемии проводится масштабная. И она уже неоднократно была высоко отмечена как обществом в целом, так и профессиональным сообществом.

Можно, например, вспомнить, что не так давно компания "СУЭК" получила высшую награду в номинации "Социальная и экологическая инициатива" в рамках конкурса "МедиаТЭК". Его организатором, кстати, выступило Министерство энергетики РФ. Кроме того, была получена высшая награда XIII конкурса корпоративных проектов People Investor Ассоциации менеджеров России.

Ну и как тут не вспомнить, что памятными медалями и грамотами президента Владимира Путина были отмечены сама компания, ее руководители и наиболее активные волонтеры "СУЭК" - заслуженные награды они получили за системную работу в рамках Всероссийской общественно-социальной акции #МыВместе.

"Для нас дело чести и важная социальная миссия - помочь регионам, где расположены предприятия "СУЭК", максимально безболезненно пройти период пандемии, - говорит заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев. - И я рад, что сотни волонтеров "СУЭК" активно поддерживают эту политику компании, помогая медикам и людям, наиболее уязвимым в этих условиях. Не сомневаюсь, что все вместе мы успешно справимся со всеми проблемами, вызванными пандемией".

Справка "РГ"

АО "СУЭК" - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия расположены в 12 регионах России, на них работают более 70 тысяч человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.