Татьяна Москалькова планирует привиться от коронавируса в мае

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует сделать прививку от коронавируса в мае.

- Обязательно, - ответила она на вопрос журналистов о том, собирается ли она прививаться. - Когда 22 апреля завершится со всей этой суетой (22 апреля Госдума рассмотрит переназначение Москальковой на пост омбудсмена - прим. ред.), чтобы не рисковать, что я себя чувствую неважно с температурой в окружении людей, - в районе мая.

Омбудсмен сказала, что пока не решила, какой именно из российских вакцин собирается привиться.

- Я посоветуюсь с врачом, исходя из моих особенностей, врач что посоветует, то и восприму, - цитирует ее слова агентство ТАСС.

Москалькова также сообщила, что 25 сотрудников ее аппарата прошли вакцинацию.

- На самом деле, не так много, люди все-таки осторожно относятся к прививке, ожидая результатов тех, кто уже осуществил эту прививку. У нас прививались все "Спутником", - уточнила она.