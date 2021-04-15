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15.04.2021 13:00
Рубрика: Общество

Татьяна Москалькова планирует привиться от коронавируса в мае

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует сделать прививку от коронавируса в мае.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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- Обязательно, - ответила она на вопрос журналистов о том, собирается ли она прививаться. - Когда 22 апреля завершится со всей этой суетой (22 апреля Госдума рассмотрит переназначение Москальковой на пост омбудсмена - прим. ред.), чтобы не рисковать, что я себя чувствую неважно с температурой в окружении людей, - в районе мая.

Омбудсмен сказала, что пока не решила, какой именно из российских вакцин собирается привиться.

- Я посоветуюсь с врачом, исходя из моих особенностей, врач что посоветует, то и восприму, - цитирует ее слова агентство ТАСС.

Москалькова также сообщила, что 25 сотрудников ее аппарата прошли вакцинацию.

- На самом деле, не так много, люди все-таки осторожно относятся к прививке, ожидая результатов тех, кто уже осуществил эту прививку. У нас прививались все "Спутником", - уточнила она.

Общество Здоровье Президент Уполномоченный по правам человека Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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