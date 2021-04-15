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15.04.2021 19:52
Рубрика: Спорт

Туктамышева: На командном ЧМ важно получать удовольствие от катания

Текст: Анна Козина
Елизавета Туктамышева, капитан сборной России по фигурному катанию на World Team Trophy, подвела итоги первого дня соревнований, которые стартовали в Осаке. Сборная России лидирует в общем зачете, опережая США и Японию.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Короткие программы представили танцоры и одиночники. Максимальное количество баллов - по 12 - нашей команде принесли Виктория Синицина - Никита Кацалапов и Анна Щербакова, получившие самые высокие оценки за свои прокаты. Елизавета Туктамышева была второй (11 баллов). Михаил Коляда и Евгений Семененко заняли пятое и седьмое места соответственно и заработали 8 и 6 баллов.

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images
Щербакова и Туктамышева упрочили лидерство сборной России на командном ЧМ

Общий зачет после трех видов программы из восьми выглядит следующим образом: 1. Россия - 49 баллов, 2. США - 47, 3. Япония - 42, 4. Франция - 26, 5. Италия - 25, 6. Канада - 23.

"Сегодня наша команда провела отличный соревновательный день. Все сделали свою работу, прекрасно выступили - и девочки, и мальчики, и танцоры, - сказала Туктамышева на пресс-конференции. - Я очень довольна тем, как все сложилось. Надеюсь, что в последующие дни мы сумеем откататься на таком же высоком уровне и останемся на первом месте общего зачета".

Лиза также рассказала, как фигуристы нашей сборной настраивались на турнир.

"Всем известно, что сборная России очень сильна, и мы хотим в очередной раз подтвердить это своими результатами, - отметила ученица Алексея Мишина. - Но мы поговорили с ребятами перед стартом соревнований и сошлись во мнении, что на World Team Trophy самое важное - это получать удовольствие от катания, заряжать себя и других положительной энергией. Мне кажется, с таким настроем у нас все получится".

Напомним, что на недавнем чемпионате мира в Стокгольме Елизавета Туктамышева завоевала серебряную медаль. Лиза снова попала на пьедестал ЧМ спустя шесть лет после того, как в 2015 году выиграла "золото".

Спорт Фигурное катание

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