Турецкий военнослужащий погиб при ракетном обстреле базы в Ираке

Один человек скончался от полученных ранений при обстреле военной базы Башика на севере Ирака.

В министерстве обороны Турции заявили, что одна из трех ракет оказалась на территории военного объекта, еще две упали недалеко от деревни. "В результате атаки погиб наш боевой товарищ", - говорится в распространенном военным ведомством сообщении. По данным Анкары, среди пострадавших есть и ребенок.

Турция периодически наносит удары по лагерям, командным пунктам и складам с оружием Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией.