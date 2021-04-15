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14.04.2021 22:58
Рубрика: Общество

Рецепт продвижения

Иностранные студенты уральских медвузов осваивают не только теорию, но и практику
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 81(8432)
Вдвое выросло в прошлом году количество иностранных студентов в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). Пандемия не только не остановила, но подхлестнула интерес к российскому медицинскому высшему образованию.
Студенты из Индии сдают экзамен по основам сестринского дела в симуляционном центре Школы биомедицины ДВФУ. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Студенты из Индии сдают экзамен по основам сестринского дела в симуляционном центре Школы биомедицины ДВФУ. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Если пару лет назад врачебные специальности, в основном лечебное дело, в Екатеринбурге осваивали 153 иностранных студента, то к концу 2020-го их стало уже 562. Они приехали на Урал из 37 стран мира. И, судя по количеству желающих пройти подготовительные курсы, их поток нарастает. Важно, что студенты стремятся не только получить знания в аудиториях, но и испытать себя на практике, причем с использованием современного оборудования и передовых методов лечения.

Студенты смогут поменять специальность

Выпускниками специалитета УГМУ в прошлом году стали более 600 человек. В их числе - Патрисио Браво из Эквадора, который смог не только получить высшее образование, но и поработать в мобильном госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией, развернутом на площадке международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо". Устроиться на работу в госпиталь выпускнику предложили через несколько недель после получения диплома. Такую возможность молодой человек из Южной Америки решил не упускать.

- Я работал как терапевт, ориентируясь на принятые в России клинические рекомендации по лечению COVID-19. Понравилось. Прежде всего потому, что мог общаться с опытными врачами. Если было что-то непонятно, они объясняли, помогали - знали, что я недавно окончил университет, - рассказал о своем неординарном решении Патрисио Браво.

Начинающий доктор из Эквадора живет в России уже почти семь лет. По его словам, учиться в Уральском медуниверситете было "очень сложно", но оно того стоило, так как здесь студенты получают действительно хорошую подготовку - как теоретическую, так и практическую.

- Было несколько моментов, когда я просто хотел все бросить, но держал себя в руках и шел дальше. Зато теперь я смогу помогать людям, работая врачом. Я всегда об этом мечтал, - признался Патрисио.

Студенты-иностранцы стремятся не только получить знания в аудиториях, но и испытать себя в реальной врачебной практике

По мнению проректора вуза по перспективному развитию и международной деятельности Михаила Флягина, история Патрисио - пример успешной самореализации иностранного студента. И она не единственная. Конечно, сейчас иностранные студенты ориентируются на традиционные специализации: лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация. Но медицина быстро развивается, вслед за внедрением высоких технологий, цифрового формата появляются новые специальности. В вузе уже готовы предложить, в том числе и иностранным студентам, специализации будущего - ИТ-медицину, биоинформатику и т.д.

Иностранных студентов в екатеринбургских институтах, в том числе медицинском, готовили и в начале двухтысячных, но это были "отголоски" еще советских программ сотрудничества. Сейчас изменились и подходы, и база, ведь вузам необходимо на деле доказать свою привлекательность и конкурентоспособность российского образования.

Впрочем, многолетние дружественные связи тоже помогли. Главный толчок в развитии международных проектов УГМУ дали совместные образовательные программы с зарубежными вузами-партнерами из стран СНГ. Первый проект с Наманганским государственным университетом, крупнейшим вузом в этом регионе Узбекистана, стартовал в 2019 году. Его не только поддержали, но и высоко оценили руководители обоих регионов. Сейчас 133 студента обучаются по сетевым образовательным программам с НамГУ по четырем медицинскими специальностям. В прошлом году заключены новые партнерские соглашения - с Андижанским государственным медицинским институтом (Узбекистан) и Ошским государственным университетом (Киргизия).

Большинство студентов из стран СНГ предпочитают обучаться на русском языке, для этого им предлагается дополнительная языковая подготовка. Чтобы свести на нет проблему языкового барьера, в вузе создали кафедру русского языка для тех, кто хочет обучаться на языке нашей страны. Но возможна и английская альтернатива. В вузе подготовили преподавателей, которые свободно владеют английским языком, в том числе профессиональными терминами, чтобы обучать иностранных студентов.

- В университете разработана и реализуется билингвальная программа по специальности "Лечебное дело", обучение идет на английском и русском языках. В прошлом году ее выбрали более трети иностранных абитуриентов. В этом году планируем запустить аналогичную программу по стоматологии, - пояснила ректор вуза Ольга Ковтун.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Развивается представление университета в интернете. На английском языке доступен сайт вуза, открыты страницы в соцсетях. Благодаря системной работе УГМУ удалось вдвое улучшить свою позицию в международном рейтинге Webometrics, сообщил "РГ" проректор вуза Михаил Флягин.

Недавно в Екатеринбурге создали консорциум ведущих вузов региона по экспорту образования. Свой потенциал объединили медицинский, юридический и федеральный университеты. Основная цель - как раз увеличение притока иностранных студентов в регион. Планируется, что ведущие вузы разработают совместные образовательные программы, смогут стимулировать внедрение технологических новинок и вести объединенные научно-исследовательские работы. Ректор УГМУ Ольга Ковтун сообщила, что у медицинского и юридического университетов есть еще задумка создать магистратуру по новому в масштабах всей страны направлению - медицинское право. Такие специалисты востребованы во всем мире.

Общество Образование

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