В Афинах открылся офис ВОЗ по вопросам качества медицинской помощи

Соглашение об открытии в Афинах офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам качества медицинской помощи и безопасности пациентов было подписано сегодня министром здравоохранения Греции Василисом Кикилиасом и директором европейского регионального бюро ВОЗ доктором Хансом Клюге. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Греции.

Как отметил министр, это первый в мире офис данной организации, который занимается вопросами качества медпомощи и безопасности пациентов. Он добавил, что этот европейский центр передового опыта будет предоставлять свои услуги для всех стран Средиземноморья и Юго-Восточной Европы.

По словам Кикилиаса, правительство Греции и премьер-министр Кириакос Мицотакис активно инвестируют в оздоровительный потенциал Греции, от которого во многом зависит качество медицинских услуг в стране. "Только с высококвалифицированными специалистами в области здравоохранения мы можем получить высококачественные услуги, - отметил он. - Сегодня мы открываем новую большую главу для Греции".