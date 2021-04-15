Но главный урок пандемии - новый кодекс заботы о своей безопасности и здоровье - должен остаться с нами навсегда. Об этом "РГ" побеседовала с заведующим кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессором Владимиром Никифоровым.
Владимир Владимирович, март-апрель в нашей стране - традиционный сезон высокого риска ОРВИ и гриппа. Одновременно проходит кампания по массовой вакцинации от COVID-19 . Кому в первую очередь надо сделать прививку, а кому лучше от нее воздержаться?
Владимир Никифоров: Если нет противопоказаний, определенных врачом, то делать нужно всем. К сожалению, у нас в стране странная нелюбовь к вакцинации. Если на Западе стоят очереди за прививками, то у нас очередей нет. Правда, сейчас "антипрививочники" понимают, что ковид - это не грипп, поэтому помалкивают. К слову сказать, я, например, не видел ни одного антипрививочника, который бы отказался от прививки против бешенства, если его укусила бешеная лиса.
А надо ли прививаться тем, кто уже переболел? Недавно прочла интервью одного врача, который пишет: если сохранились антитела после ковида, и в это время сделать прививку, то происходит так называемое антителозависимое усиление инфекции, и состояние даже ухудшается. Это правда?
Владимир Никифоров: Это явление было описано в истории человечества лишь однажды - с кандидатной вакциной против лихорадки денге. Но там очень хитрые вирусы, поэтому до сих пор эффективная вакцина так и не получена. С ковидом это теоретически возможно, однако реально не зафиксировано ни одного случая ни с одной из использующихся в мире вакцин, хотя привиты уже десятки миллионов. И с другими вакцинами ничего подобного никогда не происходило. Это чистой воды "страшилка".
Нужно ли перед прививкой от COVID-19 пройти тест на титр антител к нему?
Владимир Никифоров: Это вопрос, на который нет однозначного ответа. Такие тесты показывают лишь общий уровень антител. Какая часть из них - действительно вируснейтрализующие - никто не знает. В Европе вам никто не скажет титр, вы получите простой ответ: есть антитела или нет. Вторая причина в том, что у нас используются разные тест-системы, в них разные единицы, которые между собой никак не сопрягаются. Это людей только запутывает. А, например, в Израиле прививку делают всем подряд, и неважно, болел ты или нет. Но тем, кто переболел, просто вводят ее однократно. Если антитела даже и есть, то острой необходимости в таком анализе перед вакцинацией нет. Могу сказать одно: от прививки "Спутником V" точно хуже не будет.
Если есть возможность выбирать вакцину, какую из трех стоит выбрать?
Владимир Никифоров: На сегодняшний день массово доступен только "Спутник V". Двух других вакцин произведено пока мало, и чтобы сравнить их эффективность, пока не накоплено необходимого объема наблюдений.
Какие проявления после вакцинации считаются нормой, а какие должны насторожить и требуют обращения к врачу?
Владимир Никифоров: Вот тут не надо ничего бояться. Повышение температуры тела, легкое недомогание - это нормальный ответ вашей иммунной системы на то, что вам ввели хоть и не инфекцию, а обманку, но даже она - чужеродное для нашего организма вещество. Иммунитет-то реагирует на нее как на инфекцию, только в ослабленном варианте. Поэтому если на день-два поднялась температура до 37,5, если "поломало" немного - это нормально, значит, ваш организм отреагировал. Скорее стоит задуматься, если никакой реакции совсем нет. А вот если реакция острая, температура выше 38,5, держится несколько дней и при приеме парацетамола не снижается, значит, что-то пошло не так, нужно обратиться в поликлинику.
Влияет ли прививка от COVID-19 на риск заболеть ОРВИ или гриппом?
Владимир Никифоров: На фоне ковида у нас куда-то делся грипп. Возможно потому, что в этом году мы привили, если верить статистическим данным, более 80 миллионов человек. Но, возможно, в природе есть и антагонизм между вирусом гриппа и коронавирусом. Причем впечатление такое, что в этой войне коронавирус победил.
Что делать, если заболел ОРВИ между первой и второй дозой вакцины?
Владимир Никифоров: Грипп лечить противовирусными препаратами мы научились по полной программе. Существенный прогресс в этом произошел с созданием двух новых препаратов прямого противовирусного (противогриппозного) действия. Но с остальными респираторными вирусами пока все по-прежнему, и вакцину от них - а их несколько десятков - сделать не получится: вакцинальный шприц будет величиной с огнетушитель.
Тогда чем себе помочь? Есть ли средства, которые защитят от заражения или хотя бы облегчат состояние, если заболел?
Владимир Никифоров: К сожалению, кроме противогриппозных, не существует лекарств прямого действия, направленных на остальные респираторные вирусы, но есть препараты, которые пойдут "в обход". Естественная противовирусная защита человека - это интерфероны. Есть препараты-интерфероны в чистом виде, либо индукторы интерфероногенеза, то есть препараты, которые стимулируют синтез собственных интерферонов. Вторые предпочтительнее. Существует и инновационный препарат, в который входят антитела к гамма-интерферону в высоком разведении, технически обработанные. Это "Эргоферон", который повышает противовирусную активность собственного гамма-интерферона человека без увеличения его количества. Важно, что у него нет никаких побочных эффектов.
Можно ли говорить о том, что с появлением вакцин пандемию удастся победить?
Владимир Никифоров: Я не сомневаюсь, что коронавирус нового типа пришел к нам навсегда, он несколько необычный, что заставляет сомневаться в его естественном происхождении. Я не могу это доказать, но никто не может это и опровергнуть. Но по идее, вирус должен к нам адаптироваться и снизить свою агрессивность. Потому что это паразит, который живет, пусть в больном, но все же в живом человеке. И, следуя законам биологии, в конечном итоге он приобретет характер либо обычного всесезонного ОРВИ, либо превратится во что-то вроде гриппа и будет приходить к нам осенью-зимой. И к ежегодной вакцине против гриппа добавится сезонная вакцина от коронавируса. Но такой пандемии, как нынешняя, точно уже не будет.