Заболеваемость коронавирусом нового типа в России постепенно снижается, хотя эхо пандемии еще долго будет отзываться и в семьях тех, кого он унес, и в виде последствий для самочувствия у многих переболевших.

Но главный урок пандемии - новый кодекс заботы о своей безопасности и здоровье - должен остаться с нами навсегда. Об этом "РГ" побеседовала с заведующим кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессором Владимиром Никифоровым.

Владимир Владимирович, март-апрель в нашей стране - традиционный сезон высокого риска ОРВИ и гриппа. Одновременно проходит кампания по массовой вакцинации от COVID-19 . Кому в первую очередь надо сделать прививку, а кому лучше от нее воздержаться?

Владимир Никифоров: Если нет противопоказаний, определенных врачом, то делать нужно всем. К сожалению, у нас в стране странная нелюбовь к вакцинации. Если на Западе стоят очереди за прививками, то у нас очередей нет. Правда, сейчас "антипрививочники" понимают, что ковид - это не грипп, поэтому помалкивают. К слову сказать, я, например, не видел ни одного антипрививочника, который бы отказался от прививки против бешенства, если его укусила бешеная лиса.

А надо ли прививаться тем, кто уже переболел? Недавно прочла интервью одного врача, который пишет: если сохранились антитела после ковида, и в это время сделать прививку, то происходит так называемое антителозависимое усиление инфекции, и состояние даже ухудшается. Это правда?

Владимир Никифоров: Это явление было описано в истории человечества лишь однажды - с кандидатной вакциной против лихорадки денге. Но там очень хитрые вирусы, поэтому до сих пор эффективная вакцина так и не получена. С ковидом это теоретически возможно, однако реально не зафиксировано ни одного случая ни с одной из использующихся в мире вакцин, хотя привиты уже десятки миллионов. И с другими вакцинами ничего подобного никогда не происходило. Это чистой воды "страшилка".

Кроме противогриппозных, нет лекарств прямого действия, направленных на прочие респираторные вирусы, но есть препараты, которые пойдут "в обход"

Нужно ли перед прививкой от COVID-19 пройти тест на титр антител к нему?

Владимир Никифоров: Это вопрос, на который нет однозначного ответа. Такие тесты показывают лишь общий уровень антител. Какая часть из них - действительно вируснейтрализующие - никто не знает. В Европе вам никто не скажет титр, вы получите простой ответ: есть антитела или нет. Вторая причина в том, что у нас используются разные тест-системы, в них разные единицы, которые между собой никак не сопрягаются. Это людей только запутывает. А, например, в Израиле прививку делают всем подряд, и неважно, болел ты или нет. Но тем, кто переболел, просто вводят ее однократно. Если антитела даже и есть, то острой необходимости в таком анализе перед вакцинацией нет. Могу сказать одно: от прививки "Спутником V" точно хуже не будет.

Если есть возможность выбирать вакцину, какую из трех стоит выбрать?

Владимир Никифоров: На сегодняшний день массово доступен только "Спутник V". Двух других вакцин произведено пока мало, и чтобы сравнить их эффективность, пока не накоплено необходимого объема наблюдений.

Какие проявления после вакцинации считаются нормой, а какие должны насторожить и требуют обращения к врачу?

Владимир Никифоров: Вот тут не надо ничего бояться. Повышение температуры тела, легкое недомогание - это нормальный ответ вашей иммунной системы на то, что вам ввели хоть и не инфекцию, а обманку, но даже она - чужеродное для нашего организма вещество. Иммунитет-то реагирует на нее как на инфекцию, только в ослабленном варианте. Поэтому если на день-два поднялась температура до 37,5, если "поломало" немного - это нормально, значит, ваш организм отреагировал. Скорее стоит задуматься, если никакой реакции совсем нет. А вот если реакция острая, температура выше 38,5, держится несколько дней и при приеме парацетамола не снижается, значит, что-то пошло не так, нужно обратиться в поликлинику.

Если нет противопоказаний, определенных врачом, то прививку от COVID-19 делать нужно всем, включая и тех, кто переболел

Влияет ли прививка от COVID-19 на риск заболеть ОРВИ или гриппом?

Владимир Никифоров: На фоне ковида у нас куда-то делся грипп. Возможно потому, что в этом году мы привили, если верить статистическим данным, более 80 миллионов человек. Но, возможно, в природе есть и антагонизм между вирусом гриппа и коронавирусом. Причем впечатление такое, что в этой войне коронавирус победил.

Что делать, если заболел ОРВИ между первой и второй дозой вакцины?

Владимир Никифоров: Грипп лечить противовирусными препаратами мы научились по полной программе. Существенный прогресс в этом произошел с созданием двух новых препаратов прямого противовирусного (противогриппозного) действия. Но с остальными респираторными вирусами пока все по-прежнему, и вакцину от них - а их несколько десятков - сделать не получится: вакцинальный шприц будет величиной с огнетушитель.

Тогда чем себе помочь? Есть ли средства, которые защитят от заражения или хотя бы облегчат состояние, если заболел?

Владимир Никифоров: К сожалению, кроме противогриппозных, не существует лекарств прямого действия, направленных на остальные респираторные вирусы, но есть препараты, которые пойдут "в обход". Естественная противовирусная защита человека - это интерфероны. Есть препараты-интерфероны в чистом виде, либо индукторы интерфероногенеза, то есть препараты, которые стимулируют синтез собственных интерферонов. Вторые предпочтительнее. Существует и инновационный препарат, в который входят антитела к гамма-интерферону в высоком разведении, технически обработанные. Это "Эргоферон", который повышает противовирусную активность собственного гамма-интерферона человека без увеличения его количества. Важно, что у него нет никаких побочных эффектов.

Можно ли говорить о том, что с появлением вакцин пандемию удастся победить?

Владимир Никифоров: Я не сомневаюсь, что коронавирус нового типа пришел к нам навсегда, он несколько необычный, что заставляет сомневаться в его естественном происхождении. Я не могу это доказать, но никто не может это и опровергнуть. Но по идее, вирус должен к нам адаптироваться и снизить свою агрессивность. Потому что это паразит, который живет, пусть в больном, но все же в живом человеке. И, следуя законам биологии, в конечном итоге он приобретет характер либо обычного всесезонного ОРВИ, либо превратится во что-то вроде гриппа и будет приходить к нам осенью-зимой. И к ежегодной вакцине против гриппа добавится сезонная вакцина от коронавируса. Но такой пандемии, как нынешняя, точно уже не будет.