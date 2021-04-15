В Буэнос-Айресе вырос мусорный остров

В одном из самых популярных мест отдыха в Буэнос-Айресе появился настоящий остров из мусора. Он вырос на озере в парке Трес-де-Фебреро, прямо возле планетария имени Галилео Галилея. Впрочем, пугаться не стоит, создали его искусственно. Таким необычным способом власти аргентинской столицы пытаются привлечь внимание к проблеме загрязнения водоемов.

Как заявила министр общественного пространства и уличной гигиены Буэнос-Айреса Клара Муссио, "многие отходы, которые выбрасывают на улицу, попадают в канализацию и достигают реки, где они накапливаются и образуют островки пластика, влияющие на биоразнообразие". "Поэтому важно, чтобы мы несли ответственность за свои отходы, сортировали их самостоятельно в наших домах, чтобы их можно было потом переработать и тем самым уменьшить загрязнение на планете", - отметила Муссио.

Как сообщает радиостанция La 100, плавучий остров поднялся над гладью озера на высоту в четыре метра. Создан он из пластиковых бутылок и другого мусора, собранного в реке Ла Плата. После окончания акции весь остров будет отправлен на завод по переработке отходов.

Как отмечают власти города, в Буэнос-Айресе установлены контейнеры для различных типов мусора, но сортировка отходов - дело добровольное. В связи с этим власти столицы Аргентины регулярно устраивают различные акции, чтобы повысить сознательность граждан. Они поставили перед собой цель добиться того, чтобы 80% жителей города сортировали свой мусор. По оценкам специалистов, это позволит в два раза увеличить объемы переработки отходов по сравнению с нынешними показателями.