В ФАС рассказали о мерах по сдерживанию роста тарифов на услуги ЖКХ

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Федеральная антимонопольная служба намерена и дальше сдерживать темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне ниже инфляции. Об этом заявил замглавы ФАС Виталий Королев на панельной дискуссии, посвященной стратегическим целям тарифного регулирования в сферах электроэнергетики и ЖКХ.
По его словам, в 2020 году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1%. При этом прогноз социально-экономического развития страны, разработанный на период до 2024 года, предусматривал возможность роста на 4%.
ФАС намерена доработать механизм ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги. Для этого ведомство предлагает использовать четыре механизма:
- - установление долгосрочных тарифов (до 15 лет);
- - введение "эталонного" принципа формирования тарифов;
- - цифровизация тарифного регулирования;
- - регуляторные соглашения, которые позволяют направлять экономию тарифа компании на развитие инфраструктуры электроэнергетики региона.