В ФАС рассказали о мерах по сдерживанию роста тарифов на услуги ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба намерена и дальше сдерживать темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне ниже инфляции. Об этом заявил замглавы ФАС Виталий Королев на панельной дискуссии, посвященной стратегическим целям тарифного регулирования в сферах электроэнергетики и ЖКХ.

По его словам, в 2020 году рост размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране составил 3,1%. При этом прогноз социально-экономического развития страны, разработанный на период до 2024 года, предусматривал возможность роста на 4%.

ФАС намерена доработать механизм ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги. Для этого ведомство предлагает использовать четыре механизма: