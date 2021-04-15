Новости

Томские студенты первыми в России изучат промоботов 08:54
Легкую реактивную систему залпового огня разрабатывают в России 08:52
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на кондитерские изделия 08:45
В результате пожара в Свердловской области погибли пять детей 08:37
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян 08:30
Бирюков: В Москве начались работы по текущему ремонту дорог 08:23
В Японии допустили отмену Олимпиады из-за коронавируса 08:15
В Финляндии создали военное подразделение только для женщин 08:06
Во Владивостоке приостановили строительство над столетним тоннелем 07:19
В Приамурье закончено следствие по делу об убийстве тигра Павлика 07:19
Тела четырех детей обнаружены на месте пожара в селе Свердловской области 07:13
В России создали тест-систему для определения антител к COVID-19 07:03
Пушков заявил о проигранной США войне в Афганистане 06:42
Авиабилеты резко подорожали на фоне новостей о Турции и Танзании 06:20
Названа частая ошибка при головной боли 06:12
На юге России впервые применили "непроницаемый купол" защиты от дронов 06:02
Онколог оценил возможность применения вакцины от COVID-19 для лечения рака 05:39
Вильфанд: Аномальное тепло в апреле не предвещает жаркое лето 05:28
Демократы намерены увеличить число судей в Верховном суде США 04:54
Президент Аргентины объяснил легкое течение COVID-19 вакцинацией "Спутником V" 04:47
На Колыме впервые появится производство клубники 04:39
Эксперт объяснил, почему найденного в Приморье дельфина не стали лечить 04:29
Врач-сексолог перечислил опасные для мужского здоровья продукты 04:23
Юрист напомнил о запретах для дачников 04:22
Мурашко: Рост пациентов с диабетом в мире схож с эпидемией 03:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 08:06
Рубрика: В мире

В Финляндии создали военное подразделение только для женщин

Текст: Надежда Ермолаева

Финский егерский полк Утти объявил набор в группу спецвойск, предназначенный только для женщин. Как сообщает финский информационный портал Yle, служить в подразделении захотело сразу 300 финок.

Правительство Финляндии стало объектом масштабной травли в интернете

В минобороны Финляндии уверены, что женщины смогут успешнее мужчин справляется в кризисных ситуациях в горячих точках мира, где требуются контакты с женщинами и детьми.

Интересно, что финки ежегодно проявляют желание служить в десантных войсках страны. Но не проходят отбор из-за того, что физически слабее мужчин и не могут сдать какой-то один спортивный норматив.

В создаваемом подразделении для женщин спортивные достижения будут не так важны, как умение налаживать отношения с населением в кризисных точках мира, психологические качества и образование.

В мире Европа Финляндия

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Пушков заявил о проигранной США войне в Афганистане
В Госдуме ответили на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Президент Аргентины объяснил легкое течение COVID-19 вакцинацией "Спутником V"
В МИД рассказали о сроках возвращения посла России в США
Власти Италии назвали возможные сроки восстановления туризма с Россией