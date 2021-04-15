В Финляндии создали военное подразделение только для женщин

Финский егерский полк Утти объявил набор в группу спецвойск, предназначенный только для женщин. Как сообщает финский информационный портал Yle, служить в подразделении захотело сразу 300 финок.

В минобороны Финляндии уверены, что женщины смогут успешнее мужчин справляется в кризисных ситуациях в горячих точках мира, где требуются контакты с женщинами и детьми.

Интересно, что финки ежегодно проявляют желание служить в десантных войсках страны. Но не проходят отбор из-за того, что физически слабее мужчин и не могут сдать какой-то один спортивный норматив.

В создаваемом подразделении для женщин спортивные достижения будут не так важны, как умение налаживать отношения с населением в кризисных точках мира, психологические качества и образование.