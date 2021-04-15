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15.04.2021 13:56
Рубрика: В мире

В Германии не видят угрозы от "Северного потока-2" для Польши и Украины

Текст: Александр Саможнев
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Угрозы со стороны газопровода "Северный поток-2" для Польши и Украины представляются преувеличенными. Польша уходит от использования российского газа, а Украина поставляет газ исключительно с западного направления. Финансовые потери в транзитных сборах не могут быть исключены, что также связано с новыми СПГ-терминалами и конкурирующими трубопроводными проектами, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
МИД РФ: Давление США не остановит "Северный поток - 2"

По его словам, в американской дискуссии, к сожалению, циркулируют ложные представления о "Северном потоке-2", которые могут быть устранены. Проект не создает большей зависимости от России, а является еще одним каналом сбыта, который способствует более широкому предложению природного газа и, следовательно, стабильным ценам для европейских потребителей и предприятий. Кроме того, Германия может помочь Украине инвестициями в налаживании транспортировки водорода.

США также следует понимать, что "Северный поток-2" реализуется в соответствии с действующим правовым положением в ЕС, а вмешательство извне в виде экстерриториальных санкций подрывает суверенитет Германии и ЕС и наносит ущерб международному праву, отмечают в Восточном комитете. Тем более, что США продолжают продвигать собственные энергетические проекты с российской стороной и теперь импортируют нефть из России на рекордных уровнях, но в то же время угрожают европейскому энергетическому проекту с Россией санкциями.

В Германии заинтересованы в открытом обмене с американскими партнерами и рассчитывают, что это позволит устранить существующие недоразумения и найти общие решения. Как только в Вашингтоне прояснится ситуация с назначением специального представителя по "Северному потоку-2", немецкий бизнес готов организовать соответствующие консультации, заключил председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле.

Справка "РГ"

Восточный комитет немецкой экономики способствует развитию бизнеса в 29 странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Организация объединяет шесть ведущих бизнес-ассоциаций Германии и 350 компаний.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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