Новости

Врач-сексолог перечислил опасные для мужского здоровья продукты 04:23
Юрист напомнил о запретах для дачников 04:22
Мурашко: Рост пациентов с диабетом в мире схож с эпидемией 03:57
Власти Аргентины ввели новые ограничения на фоне пандемии COVID-19 03:33
Байден принял решение по Афганистану без учета мнения помощников 03:31
В Госдуме ответили на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму 03:14
МВД: В 2020 году выросло число погибших в ДТП с нетрезвыми таксистами 02:52
Полиция Нью-Йорка перейдет на 12-часовые смены из-за протестов 02:50
Больше 73 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Бразилии 02:35
Страны НАТО к 1 мая начнут вывод войск из Афганистана 02:12
Регулятор США отложил решение по вакцине Johnson & Johnson 02:11
Турецкий военнослужащий погиб при ракетном обстреле базы в Ираке 01:55
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте 01:47
Инспекторы из России посетят военный объект в Германии 01:34
Новая функция появится в Instagram 01:25
Привитые "Спутником V" освобождены от карантина при въезде в Словению 00:58
Новая неделя в регионах центра России начнется с аномального тепла 00:50
Пушков оценил заявление Блинкена о заинтересованности в диалоге с Россией 00:41
США отменили выход эсминцев Donald Cook и Roosevelt в Черное море 00:36
В Испании запретили использовать поступившую вакцину Johnson & Johnson 00:20
Глава Пентагона заявил о продолжении военных поставок на Украину 00:17
Грузия анонсировала вывод 860 военных из Афганистана 14.04.2021
В Госдуме призвали поддержать клуб "Ахмат" после санкций США 14.04.2021
Киев анонсировал строительство двух заводов по производству патронов 14.04.2021
Поздняков: Экипировка россиян на Олимпиаду соответствует требованиям CAS 14.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 03:14
Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал заявление министра обороны Украины Андрея Тарана, который ранее заподозрил Москву в намерении разместить ядерное оружие на полуострове.

Лавров предостерег другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева

Козенко отметил, что, видимо, "Киев воспринял строительство в Крыму школ и больниц, а также благоустройство территорий как подготовку к размещению данного типа вооружения", - цитирует депутата РИА Новости.

В голословных высказываниях главы Минобороны Украины напрочь отсутствует главное логическое звено, отметил Козенко. Депутат подчеркнул, что Россия никогда в истории не развязывала войны и ей незачем это начинать делать. "Мы, в отличие от некоторых других ядерных держав, осознаем последствия применения оружия", - акцентировал парламентарий.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины

Главное сегодня

Интервью гендиректора "Вектора" Рината Максютова об "ЭпиВакКороне". Главное
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Путин наградил орденами Мужества четырех пожарных
Песков рассказал о встрече Путина и Байдена в одной из европейских стран
ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard
Владимир Путин 21 апреля огласит Послание Федеральному собранию
В России началась контрольная проверка боевой готовности Вооруженных сил