В Госдуме ответили на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко прокомментировал заявление министра обороны Украины Андрея Тарана, который ранее заподозрил Москву в намерении разместить ядерное оружие на полуострове.

Козенко отметил, что, видимо, "Киев воспринял строительство в Крыму школ и больниц, а также благоустройство территорий как подготовку к размещению данного типа вооружения", - цитирует депутата РИА Новости.

В голословных высказываниях главы Минобороны Украины напрочь отсутствует главное логическое звено, отметил Козенко. Депутат подчеркнул, что Россия никогда в истории не развязывала войны и ей незачем это начинать делать. "Мы, в отличие от некоторых других ядерных держав, осознаем последствия применения оружия", - акцентировал парламентарий.