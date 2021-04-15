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15.04.2021 16:05
Рубрика: Власть

В Госдуме уверены в ответе на санкции США

Текст: Татьяна Замахина
Новые санкции США девальвируют конструктивный тон прошедшего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и осложняют перспективы предложенной американцами встречи. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Политик не сомневается в ответе.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Минфин США ранее объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга. А именно, после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Кроме того, власти США приняли решение выслать десять сотрудников дипломатической миссии РФ в Вашингтоне.

Фото: iStock
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"Уверен, что последуют встречные, возможно, зеркальные меры, - сказал Слуцкий журналистам. - Не сомневаюсь, что адекватный и своевременный ответ будет дан также по всему спектру введенных рестрикций".

По его оценке, новые санкции США стали очередным шагом к деградации российско-американских отношений. И удар нанесен серьезный, отметил глава комитета. "На таком фоне, как уже говорили представители Кремля, сложно говорить о перспективах встречи Владимира Путина и Джо Байдена", - отметил Слуцкий. Он обратил внимание, что санкции были введены всего лишь через несколько дней после телефонного разговора президентов России и США, который, кстати, произошел по инициативе американской стороны. Так что фактически был девальвирован конструктивный тон этой беседы, о котором сообщалось.

Саму суть американских претензий политик назвал "откровенным бредом". Он сделал вывод, что администрация США не собирается сворачивать линию на конфронтацию с Россией "по любому, даже надуманному поводу".

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