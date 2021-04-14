Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов России и США был деловым и продолжительным, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Джо Байден позвонил Владимиру Путину вчера вечером по столичному времени и предложил организовать личную встречу.

На вопрос, принял ли Путин приглашение, Песков ответил: "Это новое предложение, оно будет прорабатываться и изучаться". На просьбу сообщить, где может состояться такой саммит, он сказал, что пока рано говорить о встрече в плане конкретики. "Лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В целом тон беседы был деловой, а сама она была достаточно продолжительная по времени. "Вы сами можете сделать вывод по обилию тем", - заметил Песков.

Говоря о темах возможной встречи, Песков назвал "двусторонние отношения в аспектах, которые представляют взаимный интерес". На уточняющий вопрос, будет ли одним из вопросов повестки ситуация на юго-востоке Украины, объяснил: "Стороны пока не планируют темы для обсуждения. Пока нет никакой подготовки". Без комментариев пресс-секретарь российского президента оставил вопрос о том, будет ли Кремль ставить по дипканалам вопрос об извинении Байдена за высказывания в отношении Путина. Песков ответил отрицательно на вопрос, затрагивалась ли тема блогера Алексея Навального.