В Греции решили отменить карантин для российских туристов

Греция готова принимать российских туристов без обязательного карантина с 19 апреля. При этом въезжающие в страну должны будут предоставить свидетельство о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в греческой делегации, которая прибыла на переговоры в Москву.

"Сейчас самое главное - чтобы Россия дала разрешения на полеты, над этим сейчас и работают ", - сказал собеседник агентства, добавив, что министр туризма Харис Теохарис уже встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой. На завтра запланированы переговоры с замминистра транспорта Дмитрием Зверевым.

Сейчас в Греции работают три аэропорта - Афины, Салоники и Ираклион. С 19 апреля откроются еще девять.