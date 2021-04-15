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15.04.2021 18:20
Рубрика: В мире

В Греции решили отменить карантин для российских туристов

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Греция готова принимать российских туристов без обязательного карантина с 19 апреля. При этом въезжающие в страну должны будут предоставить свидетельство о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в греческой делегации, которая прибыла на переговоры в Москву.

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"Сейчас самое главное - чтобы Россия дала разрешения на полеты, над этим сейчас и работают ", - сказал собеседник агентства, добавив, что министр туризма Харис Теохарис уже встретился с главой Ростуризма Зариной Догузовой. На завтра запланированы переговоры с замминистра транспорта Дмитрием Зверевым.

Сейчас в Греции работают три аэропорта - Афины, Салоники и Ираклион. С 19 апреля откроются еще девять.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

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