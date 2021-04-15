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15.04.2021 08:15
Рубрика: В мире

В Японии допустили отмену Олимпиады из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии не исключают вариант отмены летней Олимпиады из-за осложнения эпидемиологической обстановки в стране и мире. Об этом рассказал генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи.
Фото: AP Photo/Kim Kyung-Hoon Фото: AP Photo/Kim Kyung-Hoon
Фото: AP Photo/Kim Kyung-Hoon

"Для страны важно получить согласие народа (на проведение соревнований - прим. "РГ")", - заявил политик, которого цитирует телерадиокомпания NHK. Генсек подчеркнул, что рассчитывает на успешное проведение Игр, однако решение об организации состязаний необходимо будет принимать исходя из текущей обстановки. "Если будет сказано, что невозможно организовать Игры, мы вынуждены будем отказаться от них", - резюмировал Никаи.

Фото: Eugene Hoshiko / POOL / AFP
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В свою очередь другой высокопоставленный представитель ЛДП Таро Коно, который сейчас в правительстве выполняет обязанности министра по проведению административной реформы и отвечает за программу вакцинации, допустил, что турнир может пройти без болельщиков. "Возможно, Олимпиада состоится без зрителей. Думаю, что нынешние Игры будут отличаться от привычного для всех формата", - отметил японец.

Напомним, что старт летней Олимпиады в Токио намечен на 23 июля. В настоящее время на территории островного государства проходит эстафета олимпийского огня, которую в префектуре Осака из-за угрозы распространения инфекции пришлось организовать в усеченном формате без использования общественных дорог и участия зрителей.

В мире Восточная Азия Япония Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио Пандемия коронавируса COVID-19

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