Домашнее животное по кличке Коко пользуется уважением среди правоохранителей неспроста. В июне прошлого года его действия помогли спасти человека. Кошка оказалась невольным свидетелем инцидента, в результате которого пожилой японец чуть было не лишился жизни. Мужчина по неизвестной причине угодил в оросительный канал. И быть беде, если бы не внимательность мурлыкающего создания.
Коко пристально наблюдала за поверхностью воды, где произошла трагедия. На необычное поведение животного обратила внимание живущая по соседству женщина. В итоге она заметила пожилого человека, лежавшего в воде. Мужчина благодаря внимательности кошки и неравнодушию окружающих отделался легкими ссадинами. Коко назначили руководить полицейским участком в день безопасности дорожного движения. В этой связи кошку привлекли к занятиям в школе, где ученикам рассказали о правилах ПДД.
去年、富山市内の用水路で倒れていた高齢の男性に気付き、救助につなげたとして警察から表彰された猫が、春の全国交通安全運動に合わせて一日警察署長に任命されました。https://t.co/VLGh1UgDE3#nhk_video pic.twitter.com/IpPo3PEgid— NHKニュース (@nhk_news) April 14, 2021