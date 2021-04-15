В японском городе Тояма кошка на день стала главой местного полицейского участка. По этому случаю домашнее животное нарядили в сшитые на заказ фуражку темно-синего цвета и элегантный мундир с импровизированными ремнем и кобурой. На торжественной церемонии присутствовала хозяйка пушистого зверька. Все это время японка по имени Томоко Нитта держала на поводке своего питомца, который не привык к чрезмерному вниманию со стороны людей и немного нервничал.

Домашнее животное по кличке Коко пользуется уважением среди правоохранителей неспроста. В июне прошлого года его действия помогли спасти человека. Кошка оказалась невольным свидетелем инцидента, в результате которого пожилой японец чуть было не лишился жизни. Мужчина по неизвестной причине угодил в оросительный канал. И быть беде, если бы не внимательность мурлыкающего создания.

Коко пристально наблюдала за поверхностью воды, где произошла трагедия. На необычное поведение животного обратила внимание живущая по соседству женщина. В итоге она заметила пожилого человека, лежавшего в воде. Мужчина благодаря внимательности кошки и неравнодушию окружающих отделался легкими ссадинами. Коко назначили руководить полицейским участком в день безопасности дорожного движения. В этой связи кошку привлекли к занятиям в школе, где ученикам рассказали о правилах ПДД.