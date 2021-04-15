В Италии создадут самую точную копию скульптуры Микеланджело

Новости

В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов 21:13
Убивший Альберта Рыжего киллер арестован на два месяца 21:07
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,6 тысячи человек 20:39
МИД России сообщил послу США о скором ответе на санкции 20:37
Джейкоб Тремблей сыграет в ремейке "Токсичного мстителя" 20:00
В Москве начали обновлять дорожную разметку 19:10
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 18:59
Новая "Техасская резня бензопилой" получила официальный заголовок 18:47
Макрон встретится с Меркель и Зеленским 16 апреля 18:29
В Греции решили отменить карантин для российских туристов 18:20
Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 20:30
Рубрика: В мире

3D-Давид

В Италии создадут самую точную копию скульптуры Микеланджело
Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
Шедевр эпохи Возрождения, непревзойденная статуя Давида работы великого Микеланджело Буонарроти станет символом Италии на Всемирной выставке ЭКСПО в Дубае (1 октября 2021 г.). Специально к этому мероприятию в закрытой по вине коронавируса для посетителей Галерее Академии изящных искусств Флоренции закипит работа по воссозданию 3D-копии данного творения, которая в своем роде тоже уникальна.
Процесс создания цифрового двойника Давида разделили на три этапа. Фото: Телеканал Культура Процесс создания цифрового двойника Давида разделили на три этапа. Фото: Телеканал Культура
Процесс создания цифрового двойника Давида разделили на три этапа. Фото: Телеканал Культура

Чтобы добиться максимально точного сходства реплики с оригиналом, который спустя 500 лет не утратил своей притягательной силы, команда инженеров, техников и реставраторов решила скрестить классическое искусство с передовыми технологиями. Процесс создания цифрового двойника было решено разделить на три этапа.

Фото: Нива Миракян/РГ
Итальянский город-призрак Чивита ди Баньореджо станет наследием ЮНЕСКО

Сначала при помощи лазерных сканеров создали цифровую модель статуи, засняв всю ее поверхность в мельчайших деталях двумя камерами. В 1999 году ученые Стэнфордского университета уже пытались провести подобную процедуру, но не смогли добиться ожидаемого результата. Флорентийским специалистам потребовалось 40 часов, чтобы сантиметр за сантиметром отсканировать гигантского Давида высотой 5 метров при помощи специального оборудования, которым проверяют наличие повреждений на ветряных турбинах. Уникальность происходящего заключается также в том, что подобные технологии, которые предоставила в распоряжение ученых шведская компания Hexagon, в мире искусства применяются впервые. Они дают возможность повторить все параметры скульптуры с точностью до микрона и передать малейшие оттенки каррарского мрамора.

Затем последовала не менее трудоемкая фаза по "распечатыванию" на 3D-принтере в высочайшем разрешении всех элементов идеального тела Давида, филигранно передающего его сосредоточенность перед предстоящей схваткой с Голиафом. На эту процедуру ушло несколько дней. И наконец, наступил самый ответственный этап, в рамках которого опытнейшие флорентийские мастера будут доводить каждую из нескольких частей копии до кондиции, чтобы собрать статую воедино. В частности, в эти дни команда реставраторов приступила к деликатной работе по покрытию "отпечатанных" деталей смесью акрила и мраморной пудры.

Фото: Reuters
В Италии нашли украденную копию картины Да Винчи 500-летней давности

"При помощи этой смеси мы должны не только придать статуе оригинальный вид, как будто она сделана из камня, но и отобразить на ее поверхности все пятна, трещины и потертости, чтобы вдохнуть душу в эту копию", - пояснил глава группы реставраторов Никола Сальвиоли.

Отмечается, что готовую копию статуи Давида доставят самолетом в Дубай этой осенью. Она будет красоваться в центре выставочного павильона Италии, а оригинал, разумеется, останется в Академии изящных искусств Флоренции в надежде на открытие туристического сезона. До начала глобальной пандемии эту, пожалуй, самую известную в мире скульптуру ежегодно "сканировали" своими фотоаппаратами миллионы путешественников.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
В ФМБА научились прогнозировать распространение коронавируса
Захарова: Киев ведет информационную агрессию против РФ
МИД РФ: Россия хочет отношений с США на взаимовыгодной основе
США выбрали дату вывода своих войск из Афганистана