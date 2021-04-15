В Италии создадут самую точную копию скульптуры Микеланджело

Шедевр эпохи Возрождения, непревзойденная статуя Давида работы великого Микеланджело Буонарроти станет символом Италии на Всемирной выставке ЭКСПО в Дубае (1 октября 2021 г.). Специально к этому мероприятию в закрытой по вине коронавируса для посетителей Галерее Академии изящных искусств Флоренции закипит работа по воссозданию 3D-копии данного творения, которая в своем роде тоже уникальна.

Чтобы добиться максимально точного сходства реплики с оригиналом, который спустя 500 лет не утратил своей притягательной силы, команда инженеров, техников и реставраторов решила скрестить классическое искусство с передовыми технологиями. Процесс создания цифрового двойника было решено разделить на три этапа.

Сначала при помощи лазерных сканеров создали цифровую модель статуи, засняв всю ее поверхность в мельчайших деталях двумя камерами. В 1999 году ученые Стэнфордского университета уже пытались провести подобную процедуру, но не смогли добиться ожидаемого результата. Флорентийским специалистам потребовалось 40 часов, чтобы сантиметр за сантиметром отсканировать гигантского Давида высотой 5 метров при помощи специального оборудования, которым проверяют наличие повреждений на ветряных турбинах. Уникальность происходящего заключается также в том, что подобные технологии, которые предоставила в распоряжение ученых шведская компания Hexagon, в мире искусства применяются впервые. Они дают возможность повторить все параметры скульптуры с точностью до микрона и передать малейшие оттенки каррарского мрамора.

Затем последовала не менее трудоемкая фаза по "распечатыванию" на 3D-принтере в высочайшем разрешении всех элементов идеального тела Давида, филигранно передающего его сосредоточенность перед предстоящей схваткой с Голиафом. На эту процедуру ушло несколько дней. И наконец, наступил самый ответственный этап, в рамках которого опытнейшие флорентийские мастера будут доводить каждую из нескольких частей копии до кондиции, чтобы собрать статую воедино. В частности, в эти дни команда реставраторов приступила к деликатной работе по покрытию "отпечатанных" деталей смесью акрила и мраморной пудры.

"При помощи этой смеси мы должны не только придать статуе оригинальный вид, как будто она сделана из камня, но и отобразить на ее поверхности все пятна, трещины и потертости, чтобы вдохнуть душу в эту копию", - пояснил глава группы реставраторов Никола Сальвиоли.

Отмечается, что готовую копию статуи Давида доставят самолетом в Дубай этой осенью. Она будет красоваться в центре выставочного павильона Италии, а оригинал, разумеется, останется в Академии изящных искусств Флоренции в надежде на открытие туристического сезона. До начала глобальной пандемии эту, пожалуй, самую известную в мире скульптуру ежегодно "сканировали" своими фотоаппаратами миллионы путешественников.