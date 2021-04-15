В Мадриде открылся завод грампластинок

В последние годы в мире отмечается возвращение интереса к грампластинкам. В США в первом квартале 2020 года их продажи даже превысили продажи компакт-дисков. Среди любителей винила встречаются настоящие фанаты, охотящиеся за первыми или редкими записями вне зависимости от их стоимости. И хотя в мире бытует мнение, что интерес к пластинкам проявляет в основном старшее поколение, заставшее расцвет винила, оказывается, это не так, согласно последним данным, крупнейшим потребителем данного вида продукции являются представители возрастной группы от 18 до 24 лет.

В Испании доход от виниловых пластинок утроился за последние четыре года, а доход от компакт-дисков упал практически вдвое. И это при том, что еще в 2017 году было продано порядка 700 тысяч пластинок (продажи составили 13% доходов музыкальной индустрии королевства). Этот факт подтолкнул Эухенио Лопеса и его друзей открыть в Мадриде собственный завод по производству грампластинок. По словам предпринимателя, об этом он мечтал много лет, однако "до сих пор звезды не выстаивались так, чтобы эта мечта сбылась". Но, наконец, ему удалось собрать группу единомышленников, в марте 2020 года они создали собственную компанию Mad Vinyl Music, буквально за несколько дней до объявления чрезвычайного положения в Испании. Введенные ограничения затормозили процесс, но не остановили его. В декабре прошлого года их завод выпустил первую партию пластинок.

По словам Лопеса, до недавнего времени в Испании существовало только два завода по производству виниловых пластинок, один в Кастельоне (Валенсия), другой - в Урдулисе (Страна басков), и они не справлялись с запросами музыкантов и меломанов. И вот теперь в Мадриде появился третий, спустя почти четверть века после того, как в испанской столице закрылся последний такой завод. В день он может выпускать до 3 тысяч пластинок.

Как отметил Лопес, они ориентированы в первую очередь на те группы, что хотят записать свой первый альбом именно на виниле, небольшие звукозаписывающие студии, а также на молодежь, только-только открывающую для себя мир музыки. "Мы также связались с группами, с лейблами звукозаписи, которые нам нравятся, чтобы сообщить им, что хотим тиражировать либо переиздавать их музыку", - отметил бизнесмен. По его словам, услышав ту или иную композицию на пластинке, уже не захочется слушать ее в ином формате. А в качестве бонуса к ней идет обложка, которая часто является настоящим произведением искусства.

Предприниматель признает, что сейчас очень сложно конкурировать с интернет-платформами, имеющими в своем распоряжении миллионы записей. "Но мы считаем, что нашли нишу в этой индустрии", - отметил Лопес.