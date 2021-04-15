В Минэнерго считают нецелесообразным создание в России гигантских нефтехранилищ, но видят необходимость в увеличении запасов нефтепродуктов. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса минэнерго Антон Рубцов.

Идея о создании стратегического резерва нефти была предложена Российским Газовым обществом (РГО) в мае прошлого года в период, когда основные мировые нефтехранилища оказались переполнены из-за вызванного пандемией резкого падения спроса на энергоресурсы. В РГО посчитали, что создание дополнительных мощностей для хранения нефти могло бы позволить России влиять на ценовую конъюнктуру мирового рынка и более гибко управлять экспортными потоками.

По словам Рубцова, в минэнерго изучили все "за" и "против" и пришли к выводу, что с учетом больших возможностей нашей страны по добыче нефти дополнительные мощности по хранению нефти России пока не нужны.

"Мощности для хранения в первую очередь необходимы странам, не имеющим достаточного уровня добычи для внутреннего потребления", - говорит аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Хорошим примером является Китай, который нарастил покупки нефти в III квартале 2020 года, пользуясь наличием больших мощностей для хранения и низкими мировыми ценами. У России же есть достаточно мощностей и по добыче, и по переработке нефти.

Что касается увеличения объемов запасов нефтепродуктов, то речь идет об использовании этих мощностей для снижения рисков резкого роста цен на бензин на внутреннем рынке. Также это может говорить о том, что сдерживать рост розничных цен правительство намеревается и в дальнейшем, не допуская даже намека на возникновение дефицита топлива.

Это делается для исключения ценовых шоков на внутреннем рынке в случае аварий на нефтеперерабатывающих заводах или нарушений планов по их ремонтам (как было, например, несколько месяцев назад в Хабаровском крае), уточняет замглавы направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Но, по его мнению, строительство таких хранилищ не выгодно для нефтяных компаний.