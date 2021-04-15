Новости

В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов 21:13
Убивший Альберта Рыжего киллер арестован на два месяца 21:07
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры 21:05
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 32,6 тысячи человек 20:39
МИД России сообщил послу США о скором ответе на санкции 20:37
Джейкоб Тремблей сыграет в ремейке "Токсичного мстителя" 20:00
В Москве начали обновлять дорожную разметку 19:10
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 18:59
Новая "Техасская резня бензопилой" получила официальный заголовок 18:47
Макрон встретится с Меркель и Зеленским 16 апреля 18:29
В Греции решили отменить карантин для российских туристов 18:20
Следствие просит отправить под арест убийцу Альберта Рыжего 17:54
Названа причина отстранения арбитра Лапочкина от футбольной деятельности 17:48
Citigroup закроет розничный бизнес в России 17:48
Конституционный суд Молдавии разрешил президенту распустить парламент 17:47
В Петербурге начнут делать прививки от COVID-19 на дому 17:46
СК предупредил граждан об опасности телефонных мошенничеств 17:39
В Москве загорелся бизнес-квартал 17:38
Россия призвала Турцию не поощрять воинственность Киева 17:37
Володин направил на благотворительность более половины доходов 17:33
Суд начал процедуру банкротства книжной сети "Республика" 17:29
МИД призвал Анкару воздержаться от поощрения воинственности Киева 17:23
ФМБА увеличило заготовку плазмы крови в 2020 году 17:23
Получивший травму на турнире 12-летний прыгун в воду вышел из комы 17:22
В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
15.04.2021 19:50
Рубрика: Экономика

Бензин в копилку

Россия не будет создавать нефтяной резерв
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
В Минэнерго считают нецелесообразным создание в России гигантских нефтехранилищ, но видят необходимость в увеличении запасов нефтепродуктов. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса минэнерго Антон Рубцов.

Идея о создании стратегического резерва нефти была предложена Российским Газовым обществом (РГО) в мае прошлого года в период, когда основные мировые нефтехранилища оказались переполнены из-за вызванного пандемией резкого падения спроса на энергоресурсы. В РГО посчитали, что создание дополнительных мощностей для хранения нефти могло бы позволить России влиять на ценовую конъюнктуру мирового рынка и более гибко управлять экспортными потоками.

Фото: iStock
В Минэнерго планируют сдерживать рост цен на бензин до 2035 года

По словам Рубцова, в минэнерго изучили все "за" и "против" и пришли к выводу, что с учетом больших возможностей нашей страны по добыче нефти дополнительные мощности по хранению нефти России пока не нужны.

"Мощности для хранения в первую очередь необходимы странам, не имеющим достаточного уровня добычи для внутреннего потребления", - говорит аналитик "Финам" Сергей Кауфман. Хорошим примером является Китай, который нарастил покупки нефти в III квартале 2020 года, пользуясь наличием больших мощностей для хранения и низкими мировыми ценами. У России же есть достаточно мощностей и по добыче, и по переработке нефти.

Что касается увеличения объемов запасов нефтепродуктов, то речь идет об использовании этих мощностей для снижения рисков резкого роста цен на бензин на внутреннем рынке. Также это может говорить о том, что сдерживать рост розничных цен правительство намеревается и в дальнейшем, не допуская даже намека на возникновение дефицита топлива.

Это делается для исключения ценовых шоков на внутреннем рынке в случае аварий на нефтеперерабатывающих заводах или нарушений планов по их ремонтам (как было, например, несколько месяцев назад в Хабаровском крае), уточняет замглавы направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Но, по его мнению, строительство таких хранилищ не выгодно для нефтяных компаний.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

Главное сегодня

Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
В Совфеде пообещали Польше жесткий ответ на высылку российских дипломатов
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
В ФМБА научились прогнозировать распространение коронавируса
Захарова: Киев ведет информационную агрессию против РФ
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента