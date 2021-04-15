В Минпромторге рассказали, в каких отраслях начался рост производства

Российская промышленность преодолела самый сложный период и вышла на положительную динамику по производству. Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он отметил, что основной удар по отечественной промышленности пандемия коронавируса нанесла в апреле прошлого года. На фоне нестабильного рынка, а также из-за падения уровня потребительского спроса с апреля по июнь в большей части отраслей промышленности наблюдалось замедление динамики производства. Однако после запуска мер поддержки для помощи наиболее пострадавших отраслей, падение производства замедлилось. В числе мер поддержки льготные займы, займы на пополнение основных фондов, налоговые послабления.

"В целом, уже сейчас смело можно говорить, что мы преодолели самый сложный период и в настоящее время держим курс на восстановление и оживление промышленности. На фоне позитивной экономической динамики рост демонстрируют обрабатывающие производства, которые в марте прибавили 4,2%. А с начала года они выросли почти на 1%. Такие показатели обусловлены улучшением эпидемиологической обстановки, важным фактором является и проведение массовой вакцинации населения, что, в свою очередь, снижает вероятность возникновения в России третьей волны пандемии и повторного введения ограничений, а значит, вселяет уверенность в возможность улучшения экономической ситуации", - подчеркнул Мантуров. Заметный рост потребления населения после стагнации во втором полугодии прошлого года также послужил ощутимым катализатором оживления экономической деятельности. Кроме того, по данным Росстата, в обрабатывающих отраслях индекс предпринимательской уверенности в марте по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,7%. "При этом по итогам первых трех месяцев мы замечаем, что постепенно меняется структура лидеров среди обрабатывающих производств. Если в прошлом году наиболее существенный вклад в увеличение объемов промышленного производства, как правило, смогли внести те отрасли, которые работали на противодействие COVID-19 (фармацевтика, медицинская промышленность, производство средств защиты), то в этом году наиболее высокие результаты демонстрируют производства в сфере легкой промышленности, фармпредприятия, производство автотранспортных средств и производство мебели, которые выросли более чем на 20% по отношению к соответствующему периоду прошлого года", - добавил министр.