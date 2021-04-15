В Москве состоялось открытие выставки фотографий из архивов ТАСС, посвященных празднованию 200-летия со Дня независимости Греческой Республики. Двадцать больших фотографий в лайтбоксах рассказывают об истории греко-российских отношений с конца XIX века до наших дней. Самые разные снимки, сделанные фоторепортерами Агентства, посвящены культуре, спорту, православию, а также визитам официальных лиц и другим событиям из нашей общей истории.

"Можно многое сказать о важных страницах нашей общей истории, обширных культурных, духовных связях. Но, не вдаваясь глубоко в подробности, упомяну лишь один факт. Первый правитель той независимой Греции - Иоанн Каподистрия - на протяжении шести лет занимал пост министра иностранных дел Российской империи. Это говорит о том, насколько тесны были связи народов России и Греции на пороге зарождения греческой независимости", - рассказал на открытии выставки первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман. Он поблагодарил за помощь в организации экспозиции посла Греческой Республики госпожу Екатерини Нассика и спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

"Мы с вами соседи с очень давних времен - с I века до рождества Христова. А агентство ТАСС является соседом греческого посольства, - сказала на церемонии Екатерини Нассика. - Для меня большая честь, что я отмечаю юбилей начала греческой борьбы за независимость в России, потому что эта страна сыграла большую - я бы сказала, что определяющую - роль в борьбе Греции за независимость. Я говорю о Наваринском сражении, в котором Россия вместе с Францией и Англией помогла Греции добиться независимости".

Вернисаж посетили заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и министр туризма Греции Харис Теохарис, который назвал событие "встречей двух народов".

Выставка будет доступна для просмотра до 7 мая.