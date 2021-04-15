В Российском военно-историческом обществе (РВИО) открылась выставка "Александр Невский: святой, воин, государственный деятель, дипломат".

В мае исполняется 800 лет легендарному князю. Летописи не сообщают о точной дате его рождения, зато рассказывают о рождении его старшего брата-погодка Федора. Поэтому историки и "назначили" юбилейным 2021 год.

"В каждый период бурного времени в России мы находим в образе Невского что-то особенное, важное и значимое для нашей истории, - открывая выставку, подчеркнул актуальность фигуры князя в помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский. - Не случайно в 1938 году, когда на экраны вышел фильм Эйзенштейна "Александр Невский", как бы сейчас сказали, стал блокбастером и лидером проката". К слову, глава РВИО напомнил, что Сталин очень внимательно следил за подготовкой к съемке фильма, "можно сказать, выступал редактором и цензором". Также он Мединский провел историческую параллель между XX веком и XIII, между нацистами и захватчиками-рыцарями.

На выставке можно увидеть уникальные памятники русской средневековой книжности из фондов Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (РГА). За Александром Невским - несколько столетий исторической памяти. Первое его жизнеописание начал составлять современник сразу после кончины князя. В XIV-XV веках в культуре независимых Великого Новгорода и Пскова Александр Невский олицетворял борьбу с западной экспансией. В XVI-XVII - историческая память о князе была важна в династической истории московских великих князей и царей. "Прославлению Александра Невского как святого мы обязаны Ивану Грозному, - в частности напомнил Владимир Мединский. - Московский Собор 1547 года официально князя канонизировал".

Петр I видел в нем своего предшественника во внешней политике на Балтике. А Екатерина II заложила традицию называть Александрами императоров.

Фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", как бы сейчас сказали, стал блокбастером и лидером проката

Среди книг, рассказывающих о самом князе и о том, как складывалась память о нем, - "Житие Святого благоверного князя Александра Невского и похвальное слово ему" (рубеж XVI и XVII веков), "Успение великого князя Новогороцкого Александра Ярославича, иже суть в Нове граде Храбрый Невский и краткие житийные сведения" (XVII век), "Новгородскую летопись за 988-1712 годы". К слову, летописи, которые являются для нас главным источником знаний о князе, в XIII веке - в годы жизни Александра Невского - велись очень подробно. А тем, кто интересуется не только письменным словом, выставка предоставляет возможность увидеть, как выглядели дружинники XIII века, принимавшие участие в Невской битве и сражении на Чудском озере. В экспозиции - полноразмерные модели средневековых воинов, одетых в реплики доспехов, и, что важно, подлинные образцы оружия и предметов воинской экипировки времен Александра Невского.

Знатоки древнерусской истории наконец-то будут удовлетворены: они увидят точную копию шлема, в котором снимался Николай Черкасов в главной роли знаменитого фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". Дело в том, что до сих пор считалось, что шлем принадлежал Александру, на самом же деле в нем сражался его отец - великий князь Ярослав Всеволодович. Среди экспонатов также ордена, названные в честь Александра Невского, периода Российской империи, СССР и современной России.

Справка "РГ"

На выставке в РВИО можно будет познакомиться с проектами памятника Александру Невскому, представленными на конкурс для установки мемориалов в Ленинградской и Псковской областях.

Российское военно-историческое общество, в честь 800-летнего юбилея князя собирается установить ему памятник в Тосно (Ленобласть) и на Чудском озере в Псковской области - там, где состоялось Ледовое побоище. По словам помощника президента России, на местах установки будет проведено масштабное благоустройство и созданы места для отдыха и историко-культурного туризма.

И, как ранее отметил Владимир Мединский, после отмены голосования по установке памятника на Лубянской площади планы поставить в столице монумент, посвященный Невскому, не исчезли, обсуждается несколько площадок.