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15.04.2021 14:07
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали двоих обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году

Текст: Наталья Козлова

Столичные следователи смогли раскрыть преступление, которое произошло в 2002 году. Тогда жертвой разбойного нападения стал профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Про версию следствия корреспонденту "РГ" рассказала старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, бандиты в те годы выслеживали людей, у которых, по их мнению, могло быть при себе дорогое имущество. Так, в их поле зрения попал университетский профессор. Вечером 19 марта 2002 года трое подкараулили профессора возле его дома по улице Паустовского в Москве. Когда водитель высадил профессора и уехал, эти люди вошли за мужчиной в подъезд. На лестничной клетке они набросились на ученого и жестоко его избили. Следователи это квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Среди украденных у пострадавшего вещей оказался дорогой телефон. Профессор попал в больницу и долго восстанавливался. Тогда раскрыть преступление не удалось.

Но уголовное дело в архив не списали.

- В ходе работы следователей и криминалистов столичного Следственного комитета по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные в 2002 году доказательства. Следователем выстроена тактика расследования с учетом применения современных криминалистических методов. Проведены дополнительные допросы всех жителей сектора, где произошло преступление, установлены новые свидетели. Выполнены другие следственные действия, в том числе необходимые исследования, позволившие восстановить события того дня, - рассказала Иванова.

Итог таков - следователи ГСУ СК по Москве и сотрудники Московского уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое братьев 1973 и 1975 года рождения. Оба ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. Личность третьего нападавшего в настоящее время устанавливается.

Фигурантами предъявлено обвинение. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет

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