В Москве задержали двоих обвиняемых в нападении на профессора МГУ в 2002 году

Столичные следователи смогли раскрыть преступление, которое произошло в 2002 году. Тогда жертвой разбойного нападения стал профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Про версию следствия корреспонденту "РГ" рассказала старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, бандиты в те годы выслеживали людей, у которых, по их мнению, могло быть при себе дорогое имущество. Так, в их поле зрения попал университетский профессор. Вечером 19 марта 2002 года трое подкараулили профессора возле его дома по улице Паустовского в Москве. Когда водитель высадил профессора и уехал, эти люди вошли за мужчиной в подъезд. На лестничной клетке они набросились на ученого и жестоко его избили. Следователи это квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Среди украденных у пострадавшего вещей оказался дорогой телефон. Профессор попал в больницу и долго восстанавливался. Тогда раскрыть преступление не удалось.

Но уголовное дело в архив не списали.

- В ходе работы следователей и криминалистов столичного Следственного комитета по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные в 2002 году доказательства. Следователем выстроена тактика расследования с учетом применения современных криминалистических методов. Проведены дополнительные допросы всех жителей сектора, где произошло преступление, установлены новые свидетели. Выполнены другие следственные действия, в том числе необходимые исследования, позволившие восстановить события того дня, - рассказала Иванова.

Итог таков - следователи ГСУ СК по Москве и сотрудники Московского уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались двое братьев 1973 и 1975 года рождения. Оба ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления. Личность третьего нападавшего в настоящее время устанавливается.

Фигурантами предъявлено обвинение. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.