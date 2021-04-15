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15.04.2021 19:19
Рубрика: В мире

Пес в "короне"

В Польше организовали сообщество для выгула чужих собак
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 82(8433)
На фоне "третьей волны" пандемии коронавируса и жесткого локдауна в Польше хозяева собак объединились, чтобы выгуливать питомцев соседей, заболевших коронавирусом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Пес в короне" - так называется группа в польскоязычном сегменте Facebook, объединяющая более ста тысяч "собачников" по всей стране. Ее основательница Иоанна - хозяйка двух собак, живущая в Кракове. Когда началась эпидемия, она задумалась о том, как быть с собаками, если она заболеет или по какой-то причине окажется на карантине. Иоанна создала группу, в которую первоначально входили несколько таких же как она краковян - владельцев домашних питомцев - которые были готовы поддержать друг друга в сложной ситуации. Но время шло, пандемия не заканчивалась, за спадом заболеваемости и снятием ограничений следовал новый рост числа больных.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Сегодня в Польше ежедневно регистрируют до двадцати тысяч новых заболевших, с 20 марта в стране действует режим "жесткого локдауна", который накануне продлили до 25 апреля. А группа, созданная Иоанной, уже состоит из восьми администраторов, которые соединяют просьбы о помощи и предложения помочь по всей стране. По информации информационного портала Onet, достаточно написать: "Мы на карантине, а нашего Азора нужно выгуливать три раза в день" или "у нас позитивный тест, а Перельке необходимо посетить ветеринара", обозначить город и район, и кто-нибудь придет на выручку.

Правила в сообществе очень простые: услуги в группе оказываются бесплатно, волонтером может стать каждый, кому исполнилось 16 лет. По данным организаторов, 88 процентов предлагающих свои услуги, - женщины. Некоторые вызываются выгулять питомцев соседей, а кто-то готов после работы "сделать крюк", чтобы вывести на прогулку пса из другой части города. Есть волонтеры, на счету которых десятки выгулянных собак, да и других домашних животных, владельцы которых обращаются в группу. "Заодно у нас за этот год образовалась самая прекрасная фотогалерея собак Польши", - сообщила Onet одна из администраторов группы Иоланта Брода. В начале года небольшой видеоролик о деятельности группы опубликовала в своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Но еще важнее для администраторов и волонтеров "Пса в короне" отзывы, которые оставляют хозяева собак. Например: "Не знаю, как это вообще возможно, но нам удалось найти помощников на все прогулки. Спасибо большое всем за помощь, отзывчивость, распространение информации. Как только вылечусь, буду по вашему примеру помогать другим". Благодарят и волонтеры - за соблюдение хозяевами безопасной дистанции, за правильно надетую маску, за инструкции, угощение и пакеты, чтобы убрать за животным.

Кроме собак в сообществе "Пес в короне" за этот год оказали помощь котам, кроликам, хомякам и одной крысе.

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