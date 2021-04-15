В России могут ввести уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных. Соответствующий законопроект уже разработан, заявил глава минцифры Максут Шадаев на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. "У нас есть законодательство, которое определяет порядок обработки персональных данных, ответственность операторов, которые эти данные обрабатывают. Понятно, что мы идем по пути усиления ответственности", - сказал министр.

С 1 марта вступил в силу закон, дающий гражданам возможность самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, которые находятся в открытом доступе.

Сейчас при регистрации на большинстве сайтов и в соцсетях человек "подписывает" пользовательское соглашение, предоставляя ресурсу (оператору данных) собирать, обрабатывать и распространять информацию о себе.

Новый закон дает пользователям возможность выбирать, какие данные он готов сделать общедоступными, а какие - нет. Для этого помимо общего пользовательского появится дополнительное соглашение.

По новому закону операторы обязаны удалять персональные данные по первому запросу их владельца.

Кроме того, минцифры обсуждает возможность ограничений на размещение российской рекламы на зарубежных ИT-площадках. По словам Шадаева, подобные меры могут ввести в случае систематического нарушения российского законодательства. "Мы сейчас обсуждаем, можно ли ограничивать размещение российскими юрлицами рекламы на этих площадках", - рассказал министр. По его словам, в отличие от блокировок или ограничения доступа к ресурсам, такая мера не влияет на пользователя. "Она влияет на экономику этой компании и соответственно на ее экономическую мотивацию выполнять наши законы", - добавил Шадаев.

Аудитория портала госуслуг составляет 77,5 млн пользователей

Глава минцифры также сообщил, что за прошлый год аудитория портала госуслуг выросла на 12 млн пользователей, до 77,5 млн человек. По словам Шадаева, таких цифр удалось достичь во многом благодаря тому, что упростилась процедура подтверждения учетной записи через мобильные банковские приложения. "Мы в два раза увеличили ежедневную посещаемость портала госуслуг", - отметил Шадаев.

Также за 2020 год было выдано 15 млн электронных больничных и 1,5 млн результатов ПЦР-тестов".

Тем временем

Все личные документы можно будет хранить в новом мобильном приложении "ГосДоки", которое разработали в минцифры. В июне 2021 года оно начнет работать в тестовом режиме.

Хранить копии документов - паспорта, водительских прав, свидетельства о браке и другие - в электронной почте, облаке или в телефоне в виде фотографий небезопасно, поясняют в ведомстве. К тому же документы не обновляются авто­матически, их нельзя проверить и предъяв­ить для совершения юридически значимых действий.​

"Мобильное приложение "ГосДоки" станет уд­обным, а главное, безопасным способом для электронного хран­ения документов. Исп­ользовать приложение и предоставлять док­ументы в виде QR-кода можно будет, имея учетную запись пор­тала госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "ГосД­оках" всегда будут актуальными", - рассказали в минцифры.

Проект реа­лизуется в рамках на­цпрограммы "Цифровая экономика­". Стоимость разрабо­тки мобильного прило­жения составит до 50 млн рублей.

Подготовила Ирина Алпатова