В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных

В России могут ввести уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных. Соответствующий законопроект уже разработан, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"У нас есть законодательство, которое определяет порядок обработки персональных данных, ответственность операторов, которые эти данные обрабатывают. Понятно, что мы идем по пути усиления ответственности", - заявил министр во время расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

С 1 марта вступил в силу закон, дающий гражданам возможность самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, которые находятся в открытом доступе.

Сейчас при регистрации на большинстве сайтов и в соцсетях человек "подписывает" пользовательское соглашение, предоставляя ресурсу (оператору данных) собирать, обрабатывать и распространять информацию о себе.

Новый закон дает пользователям возможность выбирать, какие данные он готов сделать общедоступными, а какие - нет. Для этого помимо общего пользовательского появится дополнительное соглашение.

По новому закону операторы обязаны удалять персональные данные по первому запросу их владельца.