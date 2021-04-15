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15.04.2021 17:15
Рубрика: Общество

В России введут уголовную ответственность за утечку персональных данных

Текст: Ирина Алпатова, Василий Кошкин

В России могут ввести уголовную ответственность за массовые утечки персональных данных. Соответствующий законопроект уже разработан, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Фото: iStock
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"У нас есть законодательство, которое определяет порядок обработки персональных данных, ответственность операторов, которые эти данные обрабатывают. Понятно, что мы идем по пути усиления ответственности", - заявил министр во время расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

С 1 марта вступил в силу закон, дающий гражданам возможность самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, которые находятся в открытом доступе.

Сейчас при регистрации на большинстве сайтов и в соцсетях человек "подписывает" пользовательское соглашение, предоставляя ресурсу (оператору данных) собирать, обрабатывать и распространять информацию о себе.

Новый закон дает пользователям возможность выбирать, какие данные он готов сделать общедоступными, а какие - нет. Для этого помимо общего пользовательского появится дополнительное соглашение.

По новому закону операторы обязаны удалять персональные данные по первому запросу их владельца.

Общество СМИ и соцсети Власть Безопасность Правоохранительная система Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Компании Информационные технологии

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