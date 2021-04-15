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15.04.2021 16:57

В России запустилась социальная инициатива "ПРОНАВЫКИ"

по бесплатному обучению востребованным цифровым навыкам и помощи в трудоустройстве
Компания Microsoft, АНО "Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета" и АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации объявляют о запуске образовательной платформы "ПРОНАВЫКИ". Основная цель инициативы - профессиональное развитие и поддержка граждан России, столкнувшихся со сложностями во время ускоренной трансформации рынка труда. Благодаря цифровой среде, созданной совместно с крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, каждый участник программы сможет получить рекомендации по эффективному поиску работы, развитию профессиональных навыков и выбору карьерной траектории.

Проект "ПРОНАВЫКИ" предлагает получить базовые цифровые и профессиональные знания, соответствующие наиболее актуальным на рынке вакансиям в сфере менеджмента продаж, интернет-маркетинга, проектного менеджмента, ИТ-администрирования, аналитики данных и др. 12 курсов, разработанных специалистами Microsoft, WorldSkills и "ИТ-Планеты", уже доступы для людей разных профессий и уровней подготовки, а в течение месяца будут разработаны и добавлены еще более 10 модулей. Обучение будет проходить в онлайн-формате на сайте proskilling.ru. По итогам прохождения курсов и тестирования участники получат специальные сертификаты, подтверждающие квалификацию, а также карьерную поддержку: бесплатные консультации по созданию резюме и подготовке к собеседованию, содействие в поиске работы, возможность трудоустроиться в компании, которые стали партнерами проекта.

"Чтобы всегда оставаться востребованным на стремительно меняющемся рынке труда, необходимо уметь меняться вместе с бизнесом и технологиями, постоянно развивая свои навыки и компетенции. Для Microsoft в России поддержка каждого человека на пути развития цифровых навыков является стратегическим приоритетом", - поделилась Анна Лобанова, директор департамента по связям с общественностью, информационной политике и корпоративной социальной ответственности Microsoft в России.

На сайте "ПРОНАВЫКИ" будут размещены актуальные вакансии для участников программы, а работодатели смогут подавать заявки на подбор сотрудников. HeadHunter, как генеральный HR-партнер проекта, создаст на платформе информационный хаб с полезными статьями и видео-материалами о развитии карьеры и трудоустройстве.

"Уверена, что проект будет очень востребован, ведь речь идет о популярных и перспективных профессиях, которые еще долго не потеряют своей актуальности на рынке труда. К тому же развитие профессиональных цифровых и гибких навыков может стать отличной базой для того, чтобы в дальнейшем освоить и другие современные специальности. На hh.ru сегодня открыто более 850 тысяч вакансий по всей стране. Работа действительно есть, главное - правильно ее искать. Участники программы научатся этому, следуя подсказкам экспертов hh.ru и используя инструменты нашего сайта", - добавила Анна Каминская, руководитель регионального маркетинга hh.ru.

Важно отметить, что программа предоставляет отдельные образовательные инструменты для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Cо стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации проект сопровождает Департамент координации деятельности образовательных организаций, который высоко оценивает потенциал и социальную значимость подобных программ для расширения возможностей самореализации, в том числе у обучающихся и выпускников с инвалидностью и ОВЗ. К старту программы были разработаны специальные образовательные курсы с учетом современных инклюзивных технологий. В целом весь образовательный контент программы имеет поддержку в формате специальных версий для слабовидящих, текстовых трансляций, звуковых дорожек, аудио- и видеофайлов.

"Разрабатывая курсы для программы "ПРОНАВЫКИ", мы постарались подать информацию таким образом, чтобы она была понятна и доступна широкой аудитории. Это даст возможность получать знания для востребованных цифровых профессий как людям с ограниченными возможностями здоровья, так и тем, кто хочет сменить профессию или прокачать свои навыки", - подчеркнул Сергей Шалашный, председатель правления АНО Центра развития инновационных технологий "ИТ-Планета".

Инициативу также поддерживают РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра "Контакт", международная стаффинговая группа ANCOR, Онлайн школа Аналитики и Данных IQBI и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ).

Материал предоставлен пресс-службой Microsoft

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