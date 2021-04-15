В Совфеде перечислили меры по снижению бедности в России

Принятые за последний год меры социальной поддержи ряда категорий россиян дали свои плоды в плане снижения уровня бедности в стране, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Так он прокомментировал RT предварительные данные Росстата за 2020 года, согласно которым число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в IV квартале до 13,5 млн человек и составило 9,2% от всего населения, а всего малоимущих граждан по итогам года - 17,8 млн человек.

Валерий Рязанский напомнил, что в прошлом году государство произвело в связи с пандемией выплаты на общую сумму более 200 млрд рублей, в том числе медикам за работу с зараженными коронавирусом. "Так что в этой части статистика нас ни в коем случае не обманывает", - отметил он.

Сенатор перечислил и другие факторы, способствующие снижению уровня бедности: повышенная индексация пенсий неработающим пенсионерам; система детских пособий; социальный контракт; повышение МРОТ.

"Если так сложится ситуация, в послании президента мы можем услышать об изменении ситуации по индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы очень надеемся, что и они смогут пополнять потребительский бюджет за счет индексации", - добавил Валерий Рязанский.