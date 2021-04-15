В зарубежных соцсетях произвел фурор рецепт салата из попкорна

В Сети произвел настоящий фурор рецепт салата, главным ингредиентом которого является… попкорн! Это произошло после того, как блюдо в эфире телеканала Food Network приготовила американская телеведущая и кулинарный блоггер Молли Йе. По ее словам, такой салат якобы традиционно готовят на Среднем Западе в США. В мгновение ока пользователи зарубежных соцсетей разделились на тех, кому понравилась идея, и тех, кому стало плохо от одной только мысли о таком салате. Приводим рецепт, опубликованный на сайте Food Network.

Вам понадобятся:

- 1/3 стакана зерен кукурузы для приготовления попкорна

- растительное масло на глаз, чтобы приготовить попкорн

- приправа для попкорна из белого чеддера (либо можно сразу купить попкорн со вкусом сыра - прим. "РГ")

- 1/2 стакана майонеза

- 1/4 стакана сметаны

- 2 столовые ложки яблочного уксуса

- 1 столовая ложка сахара

- 2 чайные ложки дижонской горчицы

- 1 лук-шалот

- кошерная соль (но можно обойтись и обычной - прим. "РГ") и свежемолотый черный перец

- 2 стакана сахарного стручкового горошка, каждый стручок нарезать на три части

- 1 стакан тертой моркови

- 1 стакан нарезанного сельдерея

- 1/2 стакана листьев сельдерея

- 1 пучок кресс-салата, порезанный на небольшие части

Приготовление:

Шаг 1.

Приготовьте попкорн с маслом. Пока он еще горячий, по вкусу посыпьте приправой Чеддер и после дайте полностью остыть.

Шаг 2.

Смешайте майонез, сметану, яблочный уксус, сахар и дижонскую горчицу в большой миске. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот. Приправьте солью и перцем по вкусу, но не забывайте, что попкорн из-за чеддера тоже соленый.

Шаг 3.

Добавьте в соус нарезанные стручки гороха, тертую морковь, нарезанный сельдерей и все перемешайте. После добавьте попкорн и перемешайте, чтобы он полностью покрылся соусом. Сверху выложите кресс-салат и посыпьте листьями сельдерея. Салат готов и лучше сразу подать его к столу.

Приятного аппетита!