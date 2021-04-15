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15.04.2021 13:56
Рубрика: Общество

В зарубежных соцсетях произвел фурор рецепт салата из попкорна

Текст: Диана Ковалева

В Сети произвел настоящий фурор рецепт салата, главным ингредиентом которого является… попкорн! Это произошло после того, как блюдо в эфире телеканала Food Network приготовила американская телеведущая и кулинарный блоггер Молли Йе. По ее словам, такой салат якобы традиционно готовят на Среднем Западе в США. В мгновение ока пользователи зарубежных соцсетей разделились на тех, кому понравилась идея, и тех, кому стало плохо от одной только мысли о таком салате. Приводим рецепт, опубликованный на сайте Food Network.

Фото: iStock
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Вам понадобятся:

  • - 1/3 стакана зерен кукурузы для приготовления попкорна
  • - растительное масло на глаз, чтобы приготовить попкорн
  • - приправа для попкорна из белого чеддера (либо можно сразу купить попкорн со вкусом сыра - прим. "РГ")
  • - 1/2 стакана майонеза
  • - 1/4 стакана сметаны
  • - 2 столовые ложки яблочного уксуса
  • - 1 столовая ложка сахара
  • - 2 чайные ложки дижонской горчицы
  • - 1 лук-шалот
  • - кошерная соль (но можно обойтись и обычной - прим. "РГ") и свежемолотый черный перец
  • - 2 стакана сахарного стручкового горошка, каждый стручок нарезать на три части
  • - 1 стакан тертой моркови
  • - 1 стакан нарезанного сельдерея
  • - 1/2 стакана листьев сельдерея
  • - 1 пучок кресс-салата, порезанный на небольшие части

Приготовление:

Шаг 1.

Приготовьте попкорн с маслом. Пока он еще горячий, по вкусу посыпьте приправой Чеддер и после дайте полностью остыть.

Шаг 2.

Смешайте майонез, сметану, яблочный уксус, сахар и дижонскую горчицу в большой миске. Добавьте мелко нарезанный лук-шалот. Приправьте солью и перцем по вкусу, но не забывайте, что попкорн из-за чеддера тоже соленый.

Шаг 3.

Добавьте в соус нарезанные стручки гороха, тертую морковь, нарезанный сельдерей и все перемешайте. После добавьте попкорн и перемешайте, чтобы он полностью покрылся соусом. Сверху выложите кресс-салат и посыпьте листьями сельдерея. Салат готов и лучше сразу подать его к столу.

Приятного аппетита!

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