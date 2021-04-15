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15.04.2021 15:05
Рубрика: Общество

Вакцина ФМБА будет вызывать клеточный иммунитет к коронавирусу

Текст: Елена Манукиян
В июле начнется совмещенная первая и вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса Федерального медико-биологического агентства. Об этом 15 апреля сообщила журналистам руководитель ведомства Вероника Скворцова.

"Сейчас идут регламентные доклинические исследования, надеемся их завершить в июне, а в июле выйти на клинические исследования препарата", - сказала она.

Фото: Олег Золото / "Комсомольская правда"
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Скворцова пояснила, что сегодня вакцины преимущественно воздействуют на исходный штамм SARS-CoV-2, но вирус постоянно меняется, штаммов появляется все больше. Количество мутаций может увеличится настолько, что с ними не смогут работать те препараты, которые выпущены сегодня.

По ее словам, вакцина ФМБА отличается тем, что не влияет на внешний спайковый белок, с помощью которого вирус проникает в клетки человека. Он оказался непостоянным, и частота его изменений постоянно увеличивается. Ученые ФМБА работали с другими белковыми структурами вируса, определили наиболее консервативные, те, которые практически не меняются. Но они находятся не на поверхности а внутри SARS-CoV-2, благодаря этому вызывают у человека не гуморальный, а клеточный иммунитет, который гораздо дольше держится, антитела при нем не образуются. Клеточный иммунитет вызывает, например, также вакцина БЦЖ от оспы.

Скворцова подчеркнула, что вакцина создана на новой уникальной технологической платформе. Работа над ней началась летом прошлого года.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Вакцинация от коронавируса

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