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15.04.2021 14:23
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Путин проводит заседание президиума Госсовета и АСИ

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив по вопросам повышения доступности и улучшению качества госуслуг в сферах здравоохранения, образования, трудоустройства и соцзащиты.

В рамках мероприятия запланированы выступления глав регионов, возглавляющих профильные комиссии Госсовета, и субъектов, где реализовывались пилотные проекты в упомянутых сферах (Нижегородская, Новгородская, Сахалинская области, - прим. "РГ"). Также на заседании выступят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, член наблюдательного совета АСИ, мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Отметим, что комплекс мер, направленных на повышение доступности и улучшение качества госуслуг на федеральном и региональном уровнях был разработан в рамках Национальной социальной инициативы - она реализуется АСИ по поручению президента РФ Владимира Путина. Проект реализуется АСИ с прошлого года. Тогда же были апробированы его механизмы на шести российских регионах: Кемеровской, Калининградской, Нижегородской, Новгородской и Сахалинской областях, а также Республике Башкортостан.

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